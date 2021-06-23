Щороку це місце відвідують 800 тисяч відпочивальників. У туристично-інформаційному центрі на Арабатці запитання "як дістатися до рожевого озера?" звучить найчастіше.

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Одне з рожевих озер розташоване недалеко від Генічеська і є частиною Гнилого моря. Так називають затоку Сиваш. Саме вона відділяє Кримський півострів від материка.

Довжина Сиваша – майже 200 кілометрів. За різними даними, затоці від 600 та до 1 200 років. Головне багатство – сіль, яку вивозили ще чумаки. За різними даними, в Сиваші міститься понад 200 мільйонів тонн запасів. Відсоток солі у воді в деяких місцях досягає 80.

Воно дуже багате на хімічний склад. Менделєєв казав, що посипати цією сіллю їжу – те ж саме, що солити її золотом. Тут практично вся таблиця Менделєєва за хімічним складом,

– розповіла спеціалістка відділу туризму Генічеської міської ради Альона Біль.

Втім вживати в їжу сіль з Сиваша в чистому вигляді не рекомендується. Раніше її оброблював місцевий солезавод. Зараз він не працює, а її набирають лише для лікування.

Зараз кількість туристів на Херсонщині дещо зменшилась через затяжні зливи на Херсонщині. Натомість саме озеро, попри негоду, виглядає приголомшливо.

Приваблює Сиваш не лише любителів фото. Затока – ідеальне місце для прогулянки на каяках, бо нагадує лабіринт.

"Якщо йти з інструктором, можна побачити чимало цікавого. Наразі зустрічаємо багато птахів, зокрема, й червонокнижних. Виростає солерос, який ми під час екскурсій пробуємо і на смак, – відзначив екскурсовод Олексій Войцеховський.

На лиманах Сиваша росте унікальна рослина

Солерос, який росте на лиманах Сиваша, називають "морською спаржею". З цієї трави роблять салат. Рослина з ґрунту поглинає максимальну кількість мінералів, солей і йоду.

Це корисні ласощі для нашої щитоподібної залози. Завдяки магнію, цинку та іншим мінералам його слід їсти,

– пояснив екскурсовод.



Солерос називають "морською спаржею" / Фото Вікіпедії

Прогулянка на каяку коштує 250 – 350 гривень, в залежності від тривалості екскурсії. А от відвідати рожеве озера можна безкоштовно.

Рожеве озеро Сиваш вражає своїми краєвидами: дивіться відео