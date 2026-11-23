Поход на рождественскую ярмарку в Вене – это не только возможность окунуться в праздничную атмосферу, но и шанс попробовать местные блюда и напитки. Но прежде чем отправляться к украшенным ларькам, стоит рассчитать бюджет на угощения.

Austrianedu.ua опубликовали в тиктоке видео, в котором показаны актуальные цены на еду и напитки на рождественских ярмарках австрийской столицы.

Так сколько же придется заплатить за праздничные лакомства?

Один из напитков, который ассоциируется с рождественскими ярмарками, – это глинтвейн. Средняя цена на него в Вене составляет около 6 евро. Примерно столько же стоит и пунш.

Однако при заказе напитка нужно учесть еще одну расходную статью. За чашку придется оставить залог в размере 5 евро. Эти деньги можно вернуть: для этого достаточно вернуть посуду после того, как вы выпьете напиток.

Какие блюда можно попробовать на ярмарках и сколько они стоят?

На рождественских ярмарках Вены можно найти немало вариантов для перекуса. В видео приведены такие цены:

Germknödel – 9,50 евро (сладкая дрожжевая булочка с начинкой из варенья).

9,50 евро (сладкая дрожжевая булочка с начинкой из варенья). Spiralkartoffel – 6,90 евро (картофель, нарезанный спиралью и обжаренный на шпажке).

– 6,90 евро (картофель, нарезанный спиралью и обжаренный на шпажке). Pommes – 6,90 евро (картофель фри).

6,90 евро (картофель фри). Cheese Fries – 9,90 евро (картофель фри с сыром).

– 9,90 евро (картофель фри с сыром). Trüffel-Pommes – 11,90 евро (картофель фри с трюфельным вкусом).

11,90 евро (картофель фри с трюфельным вкусом). Käsekrainer – 8,50 евро (австрийская колбаска с сыром внутри).

8,50 евро (австрийская колбаска с сыром внутри). Mangalitza-Bratwurst – 8,50 евро (жареная колбаска из свинины мангалицкой породы).

8,50 евро (жареная колбаска из свинины мангалицкой породы). Backhendl-Burger – 9,50 евро (бургер с панированной жареной курицей).

9,50 евро (бургер с панированной жареной курицей). Backhendl-Cheese-Burger – 10,50 евро (бургер с панированной курицей и сыром).

– 10,50 евро (бургер с панированной курицей и сыром). Backhendlstreifen mit Pommes – 13 евро (полоски курицы в панировке с картофелем фри).

Где находится Вена: смотреть на картах