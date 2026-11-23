Рождественская ярмарка в Вене / Фото: Canva
Поход на рождественскую ярмарку в Вене – это не только возможность окунуться в праздничную атмосферу, но и шанс попробовать местные блюда и напитки. Но прежде чем отправляться к украшенным ларькам, стоит рассчитать бюджет на угощения.
Austrianedu.ua опубликовали в тиктоке видео, в котором показаны актуальные цены на еду и напитки на рождественских ярмарках австрийской столицы.
Так сколько же придется заплатить за праздничные лакомства?
Один из напитков, который ассоциируется с рождественскими ярмарками, – это глинтвейн. Средняя цена на него в Вене составляет около 6 евро. Примерно столько же стоит и пунш.
Однако при заказе напитка нужно учесть еще одну расходную статью. За чашку придется оставить залог в размере 5 евро. Эти деньги можно вернуть: для этого достаточно вернуть посуду после того, как вы выпьете напиток.
Какие блюда можно попробовать на ярмарках и сколько они стоят?
На рождественских ярмарках Вены можно найти немало вариантов для перекуса. В видео приведены такие цены:
- Germknödel – 9,50 евро (сладкая дрожжевая булочка с начинкой из варенья).
- Spiralkartoffel – 6,90 евро (картофель, нарезанный спиралью и обжаренный на шпажке).
- Pommes – 6,90 евро (картофель фри).
- Cheese Fries – 9,90 евро (картофель фри с сыром).
- Trüffel-Pommes – 11,90 евро (картофель фри с трюфельным вкусом).
- Käsekrainer – 8,50 евро (австрийская колбаска с сыром внутри).
- Mangalitza-Bratwurst – 8,50 евро (жареная колбаска из свинины мангалицкой породы).
- Backhendl-Burger – 9,50 евро (бургер с панированной жареной курицей).
- Backhendl-Cheese-Burger – 10,50 евро (бургер с панированной курицей и сыром).
- Backhendlstreifen mit Pommes – 13 евро (полоски курицы в панировке с картофелем фри).
Где находится Вена: смотреть на картах
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