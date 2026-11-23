Аustrianedu.ua опублікували у тіктоці відео, у якому показали актуальні ціни на їжу та напої на різдвяних ярмарках австрійської столиці.

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Тож скільки доведеться заплатити за святкові смаколики?

Один із напоїв, який асоціюється з різдвяними ярмарками, – це глінтвейн. Середня ціна за нього у Відні становить близько 6 євро. Приблизно стільки ж коштує й пунш.

Однак під час замовлення напою потрібно врахувати ще одну витрату. За чашку доведеться залишити заставу в розмірі 5 євро. Ці гроші можна повернути: для цього достатньо віддати посуд назад після того, як вип'єте напій.

Які страви можна скуштувати на ярмарках і скільки вони коштують?

На різдвяних ярмарках Відня можна знайти чимало варіантів для перекусу. У відео наведені такі ціни:

Germknödel – 9,50 євро (солодка дріжджова булочка з начинкою з повидла).

– 9,50 євро (солодка дріжджова булочка з начинкою з повидла). Spiralkartoffel – 6,90 євро (картопля, нарізана спіраллю та обсмажена на шпажці).

– 6,90 євро (картопля, нарізана спіраллю та обсмажена на шпажці). Pommes – 6,90 євро (картопля фрі).

– 6,90 євро (картопля фрі). Cheese Fries – 9,90 євро (картопля фрі із сиром).

– 9,90 євро (картопля фрі із сиром). Trüffel-Pommes – 11,90 євро (картопля фрі з трюфельним смаком).

– 11,90 євро (картопля фрі з трюфельним смаком). Käsekrainer – 8,50 євро (австрійська ковбаска з сиром усередині).

– 8,50 євро (австрійська ковбаска з сиром усередині). Mangalitza-Bratwurst – 8,50 євро (смажена ковбаска зі свинини мангалицької породи).

– 8,50 євро (смажена ковбаска зі свинини мангалицької породи). Backhendl-Burger – 9,50 євро (бургер із панірованою смаженою куркою).

– 9,50 євро (бургер із панірованою смаженою куркою). Backhendl-Cheese-Burger – 10,50 євро (бургер із панірованою куркою та сиром).

– 10,50 євро (бургер із панірованою куркою та сиром). Backhendlstreifen mit Pommes – 13 євро (смужки курки в паніруванні з картоплею фрі).

Де розташований Відень: дивитись на картах