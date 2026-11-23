Різдвяний ярмарок у Відні / Фото Canva
Похід на різдвяний ярмарок у Відні – це не лише можливість відчути святкову атмосферу, а й нагода скуштувати місцеві страви та напої. Та перш ніж вирушати до прикрашених яток, варто розрахувати бюджет на частування.
Аustrianedu.ua опублікували у тіктоці відео, у якому показали актуальні ціни на їжу та напої на різдвяних ярмарках австрійської столиці.
Тож скільки доведеться заплатити за святкові смаколики?
Один із напоїв, який асоціюється з різдвяними ярмарками, – це глінтвейн. Середня ціна за нього у Відні становить близько 6 євро. Приблизно стільки ж коштує й пунш.
Однак під час замовлення напою потрібно врахувати ще одну витрату. За чашку доведеться залишити заставу в розмірі 5 євро. Ці гроші можна повернути: для цього достатньо віддати посуд назад після того, як вип'єте напій.
Які страви можна скуштувати на ярмарках і скільки вони коштують?
На різдвяних ярмарках Відня можна знайти чимало варіантів для перекусу. У відео наведені такі ціни:
- Germknödel – 9,50 євро (солодка дріжджова булочка з начинкою з повидла).
- Spiralkartoffel – 6,90 євро (картопля, нарізана спіраллю та обсмажена на шпажці).
- Pommes – 6,90 євро (картопля фрі).
- Cheese Fries – 9,90 євро (картопля фрі із сиром).
- Trüffel-Pommes – 11,90 євро (картопля фрі з трюфельним смаком).
- Käsekrainer – 8,50 євро (австрійська ковбаска з сиром усередині).
- Mangalitza-Bratwurst – 8,50 євро (смажена ковбаска зі свинини мангалицької породи).
- Backhendl-Burger – 9,50 євро (бургер із панірованою смаженою куркою).
- Backhendl-Cheese-Burger – 10,50 євро (бургер із панірованою куркою та сиром).
- Backhendlstreifen mit Pommes – 13 євро (смужки курки в паніруванні з картоплею фрі).
Де розташований Відень: дивитись на картах
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter