В Киеве откроется более 140 елочных ярмарок: где можно будет купить новогоднюю елку
Накануне зимних праздников в Киеве, как обычно, появятся места, где можно будет купить хвойное дерево. В этом году праздничную торговлю организуют во всех районах столицы, поэтому елку можно будет найти недалеко от дома.
Сезонные ярмарки по продаже натуральных хвойных деревьев будут работать с 5 по 31 декабря 2026 года. Всего в столице планируется организовать более 140 торговых точек, которые будут постепенно открываться во всех 10 районах города. О подготовке к праздничной торговле сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства Киева, пишет официальный портал Киева.
Где найти елочные ярмарки в разных районах столицы?
Голосеевский район:
- пересечение улиц Владимиро-Лыбидской и Антоновича;
- улица Самийла Кишки, 7;
- улица Степана Рудницкого, 6-А;
- улица Васильковская, 8;
- переулок Руслана Лужевского, 1 (локация 1);
- улица Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса "Теремки-2");
- проспект Академика Глушкова, 16-16/7;
- проспект Академика Глушкова, 31-А;
- улица Метрологическая, 19;
- улица Академика Заболотного, 48-А (напротив торговой площадки "Феофаниевский");
- улица Феодосийская;
- проспект Науки, 8;
- Кольцевая дорога, 1 (подъезд к торговому центру "Республика");
- улица Антоновича, 176 (торгово-развлекательный центр "Ocean Plaza").
- Дарницкий район: улица Архитектора Вербицкого, 16;
- улица Братства тарасовцев, 9;
- улица Елизаветы Чавдар, 1;
- улица Елизаветы Чавдар, 13;
- улица Здолбуновская, 2;
- улица Здолбуновская, 17;
- улица Михаила Драгоманова, 14;
- улица Елены Пчилки, 2;
- пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле улицы Тростянецкой);
- улица Срибнокильская, 13;
- улица Ялтинская, 5-Б;
- пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской;
- улица Александра Мишуги, 1;
- улица Александра Мишуги, 2;
- пересечение улицы Анны Ахматовой и проспекта Петра Григоренко;
- пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой;
- проспект Петра Григоренко, 26;
- проспект Петра Григоренко, 32-Б;
- проспект Петра Григоренко, 41-43;
- Днепровская набережная, 17-А (возле торгового центра "Новус");
- улица Заречная, 1;
- Харьковское шоссе, 160 (возле торгового центра "Варус");
- микрорайон Бортничи (пересечение улиц Светлой и Автопарковой).
Деснянский район:
- улица Рональда Рейгана, 4;
- улица Рональда Рейгана, 8;
- проспект Красной Калины, 15;
- проспект Красной Калины, 26;
- проспект Красной Калины, 44;
- проспект Красной Калины, 60/10;
- проспект Красной Калины, 95-97;
- улица Героев Энергетиков, 2;
- улица Героев Энергетиков, 2-Б (выезд с автозаправочной станции "WOG");
- улица Героев Энергетиков, 4;
- улица Героев Энергетиков, 5;
- улица Героев Энергетиков, 6;
- улица Героев Энергетиков, 11 (возле светофора);
- улица Милютенко, 34 (разделительная полоса);
- улица Гетмана Павла Полуботка, 65 (локация 1);
- станция метро "Черниговская".
Днепровский район:
- бульвар Игоря Шамо, 2/7;
- улица Андрея Малышко, 4-А;
- улица Ивана Николайчука, 9;
- улица Миропольская, 25;
- улица Радужная, 4;
- проспект Павла Тычины, 7;
- проспект Соборности, 2/1;
- пересечение улицы Энтузиастов, 37 и бульвара Игоря Шамо;
- пересечение улиц Игоря Юхновского и Остафия Дашкевича;
- улица Регенераторная, 4;
- пересечение улиц Ивана Микитенко и Остафия Дашкевича.
Оболонский район:
- площадь Петропавловская, 2;
- проспект Владимира Ивасюка, 27-Б;
- проспект Владимира Ивасюка, 46;
- улица Ярослава Ивашкевича, 6/8-А;
- проспект Оболонский, 1-Б;
- проспект Оболонский, 52-А;
- улица Полярная, 8-Б;
- улица Героев Днепра, 29-В;
- улица Героев Днепра, 30;
- улица Героев Днепра, 32;
- улица Героев Днепра, 41;
- улица Иорданская, 17;
- улица Героев полка "Азов", 3;
- улица Героев полка "Азов", 12;
- улица Героев полка "Азов", 34;
- улица Александра Архипенко, 6-А;
- площадь Оболонская, 6;
- проспект Литовский, 2;
- проспект Дмитрия Павлычко, 3/4.
Печерский район:
- бульвар Николая Михновского, 25;
- бульвар Николая Михновского, 30/1;
- улица Большая Васильковская, 107;
- площадь Леси Украинки, 1;
- площадь Леси Украинки, 26;
- улица Шота Руставели, 16 (в пределах территории заведения "Милк-бар").
- Подольский район: улица Верхний Вал, 16 (локация № 1);
- улица Верхний Вал, 16 (локация № 2);
- улица Верхний Вал, 16 (локация № 3);
- пересечение улиц Верхний Вал и Житнеторжской (локация № 4);
- улица Кирилловская, 125 (на месте демонтированных малых архитектурных форм);
- улица Кирилловская, 129;
- улица Светлицкого, 30/20 (локация 1, районная государственная администрация);
- улица Светлицкого, 30/20 (возле магазина "Ева", локация 2);
- улица Вышгородская, 21/6 (возле супермаркета "Сильпо");
- проспект Европейского Союза, 12-А (возле супермаркета "АТБ");
- проспект Европейского Союза, 58 (торговый центр "Орнамент");
- проспект Европейского Союза, 80;
- улица Межигорская, 56/63-А (возле теннисных кортов);
- проспект Свободы, 28;
- проспект Василия Порика, 13 (на месте демонтированных малых архитектурных форм);
- пересечение улиц Петропавловской и Кирилловской, 111 (на месте демонтированных малых архитектурных форм).
- Святошинский район: бульвар Николая Руденко, 13;
- бульвар Николая Руденко, 14;
- бульвар Николая Руденко, 15;
- улица Василия Кучера, 5;
- улица Симиренко, 10;
- улица Симиренко, 17;
- улица Зодчих, 46;
- улица Зодчих, 62;
- улица Зодчих, 68/2;
- улица Тулузы, 2/58;
- улица Якуба Коласа, 23;
- улица Ирпенская, 76-80;
- улица Подлесная, 1;
- улица Академика Булаховского, 30;
- улица Академика Ефремова, 2;
- улица Академика Ефремова, 8;
- проспект Леся Курбаса, 16-А.
Соломенский район:
- улица Борщаговская, 154-А;
- улица Василия Липкивского, 3;
- улица Кадетский Гай, 3;
- проспект Воздушных Сил, 18/2;
- проспект Воздушных Сил, 21;
- улица Соломенская, 21;
- улица Соломенская, 39;
- бульвар Чоколевский, 3;
- бульвар Чоколевский, 19-21;
- бульвар Чоколевский, 24.
Шевченковский район:
- улица Юрия Ильенко, 1;
- улица Данила Щербакивского, 56;
- пересечение улиц Игоря Турчина и Мрии;
- улица Парково-Сырецкая, 10;
- улица Ольжича, 14;
- улица Елены Телиги, 31/1;
- улица Щусева, 5;
- пересечение улиц Елены Телиги и Щусева;
- улица Дорогожицкая, 13/14.
В городской администрации призывают киевлян заранее планировать праздничные покупки и не забывать о правилах безопасности.