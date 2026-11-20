Різдвяний ярмарок у Будапешті / Фото Canva
Чтобы окунуться в атмосферу Рождества, вовсе не обязательно ждать декабря. Уже в ноябре европейские города украшают центральные площади, устанавливают елки и приглашают туристов на праздничные ярмарки.
Вена, Прага, Будапешт и Краков каждый год превращаются в настоящие рождественские сказки. Когда именно открываются рождественские ярмарки в этих городах и до каких дат они будут работать – подробнее рассказываем в нашем материале.
Когда открываются рождественские ярмарки в Вене?
Одна из самых известных рождественских ярмарок австрийской столицы расположена на Ратушной площади (Rathausplatz). В 2026 году она открылась 13 ноября и принимает посетителей до 26 декабря. Ярмарка работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Исключением станет 24 декабря, когда посетить ее можно будет с 10:00 до 18:30.
Отдельно на территории работает "Ледяная мечта на рождественской ярмарке". Она также уже открыта с 13 ноября, но остается доступной дольше до 6 января 2027 года. График работы: ежедневно с 10:00 до 22:00, а 24 декабря с 10:00 до 18:30. Однако 31 декабря эта локация будет закрыта.
Кроме того, в Вене запланирована отдельная "Ледяная мечта", которая работает с 22 января по 7 марта 2027 года. Ее можно будет посетить ежедневно с 10:00 до 22:00.
До каких дат будут работать рождественские ярмарки в Праге?
В Праге рождественские ярмарки будут располагаться на нескольких площадях и в разных районах города. Часть из них откроется уже 20 ноября, а остальные начнут принимать посетителей в конце месяца. Среди основных локаций:
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- Площадь Мира – с 20 ноября по 24 декабря 2026 года, ежедневно с 10:00 до 20:00;
- Площадь Республики – с 25 ноября по 24 декабря;
- Пешеходная зона "Андель" – с 27 ноября по 31 декабря, с 8:00 до 20:00;
- Марианская площадь – с 27 ноября 2026 года по 6 января 2027 года, с 11:00 до 20:00;
- Староместская площадь – с 28 ноября 2026 года по 6 января 2027 года;
- Вацлавская площадь – с 28 ноября 2026 года по 6 января 2027 года, с 10:00 до 22:00.
Когда открывается рождественская ярмарка в Будапеште?
В Будапеште одна из рождественских ярмарок расположена на площади Верешмарти (Vörösmarty tér). Она начала работу 13 ноября 2026 года и будет принимать посетителей ежедневно. График работы будет зависеть от дня недели: с воскресенья по четверг ярмарка будет работать с 11:00 до 21:00, а в пятницу и субботу с 11:00 до 22:00.
Для посетителей также предусмотрен бесплатный детский поезд. В будние дни он будет курсировать с 14:00 до 20:00, а в выходные – с 11:00 до 20:00. Ярмарка расположена на площади Верешмарти в пятом районе Будапешта. Добраться сюда можно по линии метро M1, выйдя на станции Vörösmarty tér.
Когда будет работать рождественская ярмарка в Кракове?
В Кракове главная рождественская ярмарка традиционно будет проходить на Главной рыночной площади (Rynek Główny). В этом году она будет работать с 27 ноября 2026 года по 1 января 2027 года. Торжественное открытие запланировано на 28 ноября в 12:00. На площади установят около 100 торговых и гастрономических ларьков.
Свои товары представят продавцы из Польши, Украины, Литвы, Словакии, Великобритании и Венгрии. Посетители смогут приобрести праздничные украшения, изделия ручной работы, керамику, деревянные сувениры и попробовать традиционные польские и европейские блюда.
В программе также предусмотрены культурные мероприятия. В частности, 5 – 6 декабря на площади появится Святой Николай, а 19 декабря состоится традиционное шествие колядников с выступлениями фольклорных коллективов.
Источники: Vienna Christmas Market, Prague City Tourism, Vörösmarty Classic Xmas и Krakow.pl.
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