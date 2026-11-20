Відень, Прага, Будапешт і Краків щороку перетворюються на справжні різдвяні казки. Коли саме відкриваються різдвяні ярмарки у цих містах та до яких дат працюватимуть – розповідаємо детальніше у нашому матеріалі.

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Коли відкриваються різдвяні ярмарки у Відні?

Один із найвідоміших різдвяних ярмарків австрійської столиці розташований на Ратушній площі (Rathausplatz). У 2026 році він розпочав роботу 13 листопада та приймає відвідувачів до 26 грудня. Ярмарок працює щодня з 10:00 до 22:00. Винятком стане 24 грудня, коли відвідати його можна буде з 10:00 до 18:30.

Окремо на території працюватиме "Крижана мрія на різдвяному ринку". Вона також уже відкрита з 13 листопада, але залишатиметься доступною довше – до 6 січня 2027 року. Графік роботи: щодня з 10:00 до 22:00, а 24 грудня з 10:00 до 18:30. Але 31 грудня ця локація буде зачинена.

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Крім того, у Відні запланована окрема "Крижана мрія", яка працюватиме з 22 січня до 7 березня 2027 року. Її можна буде відвідати щодня з 10:00 до 22:00.

До яких дат працюватимуть різдвяні ярмарки у Празі?

У Празі різдвяні ринки розташовуватимуться на кількох площах та в різних районах міста. Частина з них відкриється вже 20 листопада, тоді як інші почнуть приймати відвідувачів наприкінці місяця. Серед основних локацій:

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Площа Миру – з 20 листопада до 24 грудня 2026 року, щодня з 10:00 до 20:00;

– з 20 листопада до 24 грудня 2026 року, щодня з 10:00 до 20:00; Площа Республіки – з 25 листопада до 24 грудня;

– з 25 листопада до 24 грудня; Пішохідна зона Андель – з 27 листопада до 31 грудня, з 8:00 до 20:00;

– з 27 листопада до 31 грудня, з 8:00 до 20:00; Маріанська площа – з 27 листопада 2026 року до 6 січня 2027 року, з 11:00 до 20:00;

– з 27 листопада 2026 року до 6 січня 2027 року, з 11:00 до 20:00; Староміська площа – з 28 листопада 2026 року до 6 січня 2027 року;

– з 28 листопада 2026 року до 6 січня 2027 року; Вацлавська площа – з 28 листопада 2026 року до 6 січня 2027 року, з 10:00 до 22:00.

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Коли відкривається різдвяний ярмарок у Будапешті?

У Будапешті один із різдвяних ярмарків розташований на площі Верешмарті (Vörösmarty tér). Він розпочав роботу 13 листопада 2026 року та прийматиме відвідувачів щодня. Графік залежатиме від дня тижня: з неділі до четверга ярмарок працюватиме з 11:00 до 21:00, а в п'ятницю та суботу з 11:00 до 22:00.

Для відвідувачів також передбачили безкоштовний дитячий потяг. У будні він курсуватиме з 14:00 до 20:00, а у вихідні з 11:00 до 20:00. Ярмарок розташований на площі Верешмарті в п'ятому районі Будапешта. Дістатися сюди можна лінією метро M1, вийшовши на станції Vörösmarty tér.

Коли працюватиме різдвяний ярмарок у Кракові?

У Кракові головний різдвяний ярмарок традиційно облаштують на Головній ринковій площі (Rynek Główny). Цьогоріч він працюватиме з 27 листопада 2026 року до 1 січня 2027 року. Урочисте відкриття заплановане на 28 листопада о 12:00. На площі встановлять близько 100 торгових і гастрономічних яток.

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Свої товари представлять продавці з Польщі, України, Литви, Словаччини, Великої Британії та Угорщини. Відвідувачі зможуть придбати святкові прикраси, вироби ручної роботи, кераміку, дерев'яні сувеніри та скуштувати традиційні польські й європейські страви.

У програмі також передбачені культурні заходи. Зокрема, 5 – 6 грудня на площі з'явиться Святий Миколай, а 19 грудня відбудеться традиційна хода колядників із виступами фольклорних колективів.

Джерела: Vienna Christmas Market, Prague City Tourism, Vörösmarty Classic Xmas та Krakow.pl.