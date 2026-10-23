Словно из рождественской сказки: ярмарка в Германии, которую стоит увидеть хотя бы раз

Новое исследование компании Christmas Tree World определило лучшие рождественские ярмарки Германии на 2026 год, пишет Express.

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Для сравнения организаторы учли количество поисковых запросов в Google, среднюю стоимость отелей в декабре, цены на входные билеты, количество торговых киосков и доступность общественного транспорта.

По результатам анализа "Зимняя страна чудес" в Ноттингеме стала вариантом для бюджетных путешественников, а Штрицельмаркт в Дрездене получил награду как направление для семейного отдыха. Однако первую строчку в общем рейтинге заняла рождественская ярмарка в немецком Нюрнберге.

Почему рождественская ярмарка в Нюрнберге особенная?

Она расположена в самом сердце исторического Нюрнберга, на площади Гауптмаркт. Это одна из традиционных немецких рождественских ярмарок, которая привлекает посетителей своей историей, праздничным оформлением и большим выбором товаров.

Этой ярмарке уже 398 лет. Здесь устанавливают около 180 торговых киосков, где продают глинтвейн, колбасные изделия, подарки и традиционные сувениры. Среди местных особенностей – "цвецгенменле" – небольшие фигурки, которые изготавливают из сушеного чернослива, инжира или слив.

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Как выглядят эти удивительные сувениры: смотрите видео

Они являются одним из характерных символов нюрнбергской ярмарки и дополняют ассортимент праздничных изделий.

Путешественники в отзывах отмечают аутентичную атмосферу ярмарки, украшенные огнями торговые домики, а также большой выбор местных продуктов и изделий ручной работы.

Впечатляющая ярмарка в Нюрнберге: смотрите видео

В этом году Штрицельмаркт откроется в пятницу, 27 ноября, и будет работать до четверга, 24 декабря. Посетители смогут прогуляться среди празднично украшенных киосков, попробовать традиционные блюда, приобрести подарки и окунуться в атмосферу одной из самых известных рождественских ярмарок страны.