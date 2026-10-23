Наче з різдвяної казки: ярмарок у Німеччині, який варто побачити хоча б раз

Нове дослідження компанії Christmas Tree World визначило найкращі різдвяні ярмарки Німеччини на 2026 рік, пише Express.

Реклама Adv

Для порівняння організатори врахували кількість пошукових запитів у Google, середню вартість готелів у грудні, ціни на вхідні квитки, кількість торгових кіосків та доступність громадського транспорту.

За результатами аналізу, Зимова країна чудес у Ноттінгемі стала варіантом для бюджетних мандрівників, Штрицельмаркт у Дрездені отримав відзнаку як напрямок для сімейного відпочинку. Проте найвищу позицію у загальному рейтингу посів різдвяний ярмарок у німецькому Нюрнберзі.

Чим особливий різдвяний ярмарок у Нюрнберзі?

Він розташований у самому серці історичного Нюрнберга, на площі Гауптмаркт. Це один з традиційних німецьких різдвяних ярмарків, який приваблює відвідувачів своєю історією, святковим оформленням і великим вибором товарів.

Цьому ярмарку вже 398 років. Тут облаштовують близько 180 торгових кіосків, де продають глінтвейн, ковбасні вироби, подарунки і традиційні сувеніри. Серед місцевих особливостей – цвецгенменле – невеликі фігурки, які виготовляють із сушеного чорносливу, інжиру чи слив.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Як виглядають дивовижні сувеніри: дивіться відео

Вони є одним з характерних символів нюрнберзького ярмарку та доповнюють асортимент святкових виробів.

Мандрівники у відгуках відзначають автентичну атмосферу ярмарку, прикрашені вогнями торгові будиночки, а також великий вибір місцевих продуктів і виробів ручної роботи.

Дивовижний ярмарок у Нюрнберзі: дивіться відео

Цього року Штрицельмаркт відкриється у п’ятницю, 27 листопада, і працюватиме до четверга, 24 грудня. Відвідувачі тут зможуть прогулятися серед святково прикрашених кіосків, скуштувати традиційні страви, придбати подарунки та відчути атмосферу одного з найвідоміших різдвяних ярмарків країни.