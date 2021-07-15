Инсталляция будет "ходить" по воде и воздуху до 18 июля включительно. Инициатором выступило посольство Франции в рамках проекту "Мост между веками".

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Что известно о летучем мосте мечты в Риме

Работа называется Понте Фарнезе. Концептуально летучий мост должен соединить 2 точки в Риме – посольство Франции с Виллой Фарнезина на другом берегу реки в Трастевере.

Идею задумали в далеком 1603 году. Кардинал Фарнезе, известный как Папа Павел III поручил реализацию Микеланджело Буонарроти, уже продвинутом в годы архитектору и изобретателю. Но, к сожалению, художник умер после начала работ. Проект закрыли, его стоимость вышла заоблачной. Летучий городов остался мечтой.

Как реализовали мечту в 2021 году

Реализовал ее французский художник Оливье Гросс через 4 века. Как отметил художник, архитектурная композиция состоит из "бумаги и воздух". На самом деле – 18-метровый мост изготовили из картона и запустили в "плавание" вечером 13 июля.



Мост на веревках отрпавляется в плаванье / Фото Italy24news

Мост доставляли к точке старта целая группа энтузиастов. Впоследствии они присоединили его к 3 воздушным шарам, наполненных гелием. И создали дополнительную фиксацию к парому, чтобы мост не улетел в небо навсегда.



Волонтеры поднимают мост Микеланджело / Фото Italy24news

Операция была длительной и достаточно сложной. Погода не хотела способствовать реализации мечты – часто шел дождь, а это был серьезную опасность для картонной конструкции. Но искреннее участие общественности и энтузиазм волонтеров сделали мероприятие чрезвычайно захватывающим.