Осуществить "американскую мечту": лучшая авиакомпания мира ввела рейсы из Киева в США

6 августа 2021 , 18:03
Читати новину українською

Источник:

Avianews.com

Распродажа билетов в США устроила Qatar Airways – лучшая авиакомпания 2021 по версии AirlineRatings. Из Украины отправной точкой является Киев, на маршруте предусмотрена только одна пересадка.

Стоимость билетов стартует от 18 600 гривен в обе стороны. Акционные предложения касаются рейсов от 16 сентября 2021 до 30 июня 2022 года.

По теме Где отдохнуть в августе в Украине: 5 непопсовых локаций, которые подарят незабываемые эмоции

Билеты в США: направления

Цены на билеты актуальны до 8 августа 2021 включительно. Прямые рейсы из Киева Qatar Airways осуществляет по следующим направлениям:

  • Атланта;
  • Бостон;
  • Чикаго;
  • Даллас;
  • Хьюстон;
  • Лос-Анжелес;
  • Маями;
  • Нью-Йорк;
  • Филадельфия;
  • Сан-Франциско;
  • Сиэтл;
  • Вашингтон.

Есть и другие, менее популярные маршруты. Тогда пассажир сначала прилетает в США, а потом пересаживается на рейсы партнерских авиакомпаний American Airlines, Alaska Airlines или jetBlue.

На маршруте предусмотрена одна пересадка в базовом аэропорту Доха. Перевозки оформляют единым билетом. То есть багаж в случае форс-мажора бесплатно переоформят на другой рейс.

Автор: Вікторія Андрєєва