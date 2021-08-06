Осуществить "американскую мечту": лучшая авиакомпания мира ввела рейсы из Киева в США

Распродажа билетов в США устроила Qatar Airways – лучшая авиакомпания 2021 по версии AirlineRatings. Из Украины отправной точкой является Киев, на маршруте предусмотрена только одна пересадка.

Стоимость билетов стартует от 18 600 гривен в обе стороны. Акционные предложения касаются рейсов от 16 сентября 2021 до 30 июня 2022 года.

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Билеты в США: направления

Цены на билеты актуальны до 8 августа 2021 включительно. Прямые рейсы из Киева Qatar Airways осуществляет по следующим направлениям:

Атланта;

Бостон;

Чикаго;

Даллас;

Хьюстон;

Лос-Анжелес;

Маями;

Нью-Йорк;

Филадельфия;

Сан-Франциско;

Сиэтл;

Вашингтон.

Есть и другие, менее популярные маршруты. Тогда пассажир сначала прилетает в США, а потом пересаживается на рейсы партнерских авиакомпаний American Airlines, Alaska Airlines или jetBlue.

На маршруте предусмотрена одна пересадка в базовом аэропорту Доха. Перевозки оформляют единым билетом. То есть багаж в случае форс-мажора бесплатно переоформят на другой рейс.