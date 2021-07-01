Qatar Airways позволила клиентам возвращать или обменивать билеты без штрафов и доплат: детали

Авиакомпания Qatar Airways сделала все свои билеты полностью возвратными до конца лета 2021 года. То есть клиенты могут вернуть билеты и получить полную сумму их стоимости.

Эта опция будет доступна до 31 августа 2021 года. Она касается вылетов до конца мая 2022 года.

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Что известно об услуге возврата билетов

Если пассажиры передумают отправляться в путешествие, то могут вернуть полную стоимость авиабилета без применения штрафов и сборов за возвращение. Деньги перечислят на ту же карту, с которой осуществили покупку.

В случае, если вы уже использовали часть билета, то можно вернуть можно только неиспользованную часть или обменять на ваучер для следующего путешествия.

Вторая хорошая новость: если вы просто решили "подвинуть" во времени своей путешествие с Qatar Airways, то это можно сделать без финансовых потерь. Авиакомпания позволила неограниченное количество раз менять дату поездки. Это можно сделать на сайте компании, через колл-центр или через агентство, бронировали билеты. Единственный нюанс: если новое бронирования будет стоить дороже, то придется доплатить разницу.

Авиакомпания Qatar Airways имеет базовый аэропорт-хаб в Международном аэропорту Хамад, который находится в Дохе, Катар. Она осуществляет перелеты на 6 континентах и имеет более 160 направлений по миру. Из киевского аэропорта "Борисполь" эти авиалинии осуществляют рейс к своему хабу.