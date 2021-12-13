Так, авиакомпания будет летать в Одессу трижды в неделю – каждый вторник, четверг и субботу.

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Qatar Airways открыла рейсы в Одессу

Мы ожидаем, что рейсы Доха – Одесса будут иметь значительный спрос среди моряков и работников сферы морских перевозок со всего мира,

– отметил исполнительный директор Qatar Airways Group Акбар Аль-Бакер.

Расписание рейсов

Доха 08:30 – Одесса 12:45;

08:30 – 12:45; Одесса 16:45 – Доха 22:50.

Такое расписание позволяет стыковывать новое направление в Дохе с другими рейсами Qatar Airways в города Азии, Африки, Америки, Австралии и Ближнего Востока.

Самолеты с кроватями

Для полетов по новому маршруту авиакомпания будет эксплуатировать Airbus A320 с компоновкой бизнеса и экономклассов. В салоне 132 места – 12 в бизнес-классе и 120 в экономклассе.

Такая компоновка позволила оснастить бизнес-класс самолета креслами, раскладывающимися в горизонтальные кровати.

Qatar Airways летает в Одессу на самолетах с кроватями / Фото Александра Мироненко, avianews.com

В полете пассажиры всех классов могут бесплатно использовать развлекательную систему, доступ к которой получат через экраны. Кроме того, у них будет возможность зарядить ноутбуки и мобильные телефоны с помощью розеток.