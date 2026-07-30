Путешествия во время войны стали новой потребностью: что показало первое исследование туризма украинцев
Путешествия по Украине во время полномасштабной войны уже давно перестали быть лишь способом провести отпуск. Новое национальное исследование показало, как изменились туристические привычки украинцев, почему люди все чаще отправляются в короткие путешествия и какие регионы остаются самыми популярными для отдыха.
Пока война продолжается, внутренний туризм для многих украинцев приобретает новое значение. Речь идет не только о возможности сменить обстановку, но и о психологическом восстановлении, поддержке близких и поиске ощущения нормальной жизни. Именно такие выводы содержит первое национальное исследование туристического поведения украинцев "Туризм во время войны: данные, инсайты", проведенное социологической компанией Gradus по заказу BRAND UKRAINE и Государственного агентства развития туризма Украины (ДАРТ) в рамках программы "Путешествие к себе. Пути восстановления".
Почему украинцы все чаще путешествуют по стране?
Результаты исследования показывают, что общественного осуждения внутреннего туризма во время войны практически нет. Наоборот, 66% украинцев считают такие путешествия уместными, а столько же опрошенных уже хотя бы раз путешествовали по Украине в течение последнего года. При этом главной причиной поездок является не желание развлечься.
Для большинства людей это возможность восстановить физическое и психологическое состояние. В частности, 66% респондентов заявили, что испытывают острую потребность в восстановлении, а 45% назвали путешествия и смену обстановки одним из самых эффективных способов вернуть внутреннее равновесие. Именно поэтому внутренний туризм все чаще воспринимается как часть заботы о собственном психическом здоровье.
Как изменились туристические привычки военных и ветеранов?
Исследование также показало, что военнослужащие и ветераны путешествуют по Украине даже активнее, чем гражданское население. За последний год по стране путешествовали 72% военных и 69% ветеранов. Для них поездки имеют особое значение. Чаще всего они нужны для физической реабилитации – так ответили 47% опрошенных военных.
Еще 42% отметили, что главной целью является возможность провести время с семьей. В то же время именно эта категория украинцев чаще всего сталкивается с социальными трудностями во время отдыха. Почти треть военных (33%) ощущает резкий контраст между гражданской жизнью и реальностью фронта.
Еще 30% признают, что им неприятны вопросы незнакомых людей о службе. Помимо социальных барьеров, остается и главный фактор, сдерживающий украинцев от путешествий, – это опасность из-за военных действий. Именно ее назвали основным препятствием 65% респондентов.
Куда и как чаще всего путешествуют украинцы?
Современные внутренние путешествия в основном стали короче. Самый распространенный формат – это поездка на выходные продолжительностью 2 – 3 дня, которую выбирают 42% путешественников. Чаще всего украинцы путешествуют вместе с семьей – так ответили 56% опрошенных. Что касается транспорта, то лидером остается железная дорога.
55% респондентов чаще всего пользуются поездами, тогда как 53% выбирают собственный автомобиль. Самым привлекательным направлением для отдыха остаются Карпаты – их выбрали 54% участников исследования. В число самых популярных направлений также вошли Киев и Киевская область (51%), Львов (50%) и Одесса (46%).
В BRAND UKRAINE отмечают, что программа "Путешествие к себе. Пути восстановления" направлена на формирование новой культуры внутренних путешествий – осознанных, неспешных и дружественных к людям и окружающей среде. По словам главы организации Марии Липяцкой, сегодня путешествия по Украине стали осознанным выбором тех, кто ищет внутреннюю опору, поддерживает местные общины и в то же время инвестирует в собственное психическое здоровье и будущее восстановление страны.