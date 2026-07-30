Пока война продолжается, внутренний туризм для многих украинцев приобретает новое значение. Речь идет не только о возможности сменить обстановку, но и о психологическом восстановлении, поддержке близких и поиске ощущения нормальной жизни. Именно такие выводы содержит первое национальное исследование туристического поведения украинцев "Туризм во время войны: данные, инсайты", проведенное социологической компанией Gradus по заказу BRAND UKRAINE и Государственного агентства развития туризма Украины (ДАРТ) в рамках программы "Путешествие к себе. Пути восстановления".

Почему украинцы все чаще путешествуют по стране?

Результаты исследования показывают, что общественного осуждения внутреннего туризма во время войны практически нет. Наоборот, 66% украинцев считают такие путешествия уместными, а столько же опрошенных уже хотя бы раз путешествовали по Украине в течение последнего года. При этом главной причиной поездок является не желание развлечься.

Для большинства людей это возможность восстановить физическое и психологическое состояние. В частности, 66% респондентов заявили, что испытывают острую потребность в восстановлении, а 45% назвали путешествия и смену обстановки одним из самых эффективных способов вернуть внутреннее равновесие. Именно поэтому внутренний туризм все чаще воспринимается как часть заботы о собственном психическом здоровье.

Как изменились туристические привычки военных и ветеранов?

Исследование также показало, что военнослужащие и ветераны путешествуют по Украине даже активнее, чем гражданское население. За последний год по стране путешествовали 72% военных и 69% ветеранов. Для них поездки имеют особое значение. Чаще всего они нужны для физической реабилитации – так ответили 47% опрошенных военных.

Еще 42% отметили, что главной целью является возможность провести время с семьей. В то же время именно эта категория украинцев чаще всего сталкивается с социальными трудностями во время отдыха. Почти треть военных (33%) ощущает резкий контраст между гражданской жизнью и реальностью фронта.

Еще 30% признают, что им неприятны вопросы незнакомых людей о службе. Помимо социальных барьеров, остается и главный фактор, сдерживающий украинцев от путешествий, – это опасность из-за военных действий. Именно ее назвали основным препятствием 65% респондентов.

Куда и как чаще всего путешествуют украинцы?

Современные внутренние путешествия в основном стали короче. Самый распространенный формат – это поездка на выходные продолжительностью 2 – 3 дня, которую выбирают 42% путешественников. Чаще всего украинцы путешествуют вместе с семьей – так ответили 56% опрошенных. Что касается транспорта, то лидером остается железная дорога.

55% респондентов чаще всего пользуются поездами, тогда как 53% выбирают собственный автомобиль. Самым привлекательным направлением для отдыха остаются Карпаты – их выбрали 54% участников исследования. В число самых популярных направлений также вошли Киев и Киевская область (51%), Львов (50%) и Одесса (46%).

Карпаты остаются самым популярным направлением среди украинцев / фото Canva

В BRAND UKRAINE отмечают, что программа "Путешествие к себе. Пути восстановления" направлена на формирование новой культуры внутренних путешествий – осознанных, неспешных и дружественных к людям и окружающей среде. По словам главы организации Марии Липяцкой, сегодня путешествия по Украине стали осознанным выбором тех, кто ищет внутреннюю опору, поддерживает местные общины и в то же время инвестирует в собственное психическое здоровье и будущее восстановление страны.