Поки війна триває, внутрішній туризм для багатьох українців набуває нового значення. Йдеться не лише про можливість змінити обстановку, а і про психологічне відновлення, підтримку близьких і пошук відчуття нормального життя. Саме такі висновки містить перше національне дослідження туристичної поведінки українців "Туризм під час війни: дані, інсайти", проведене соціологічною компанією Gradus на замовлення BRAND UKRAINE та Державного агентства розвитку туризму України (ДАРТ) у межах програми "Подорож до себе. Шляхи відновлення".

Чому українці дедалі частіше подорожують країною?

Результати дослідження свідчать, що суспільного осуду внутрішнього туризму під час війни практично немає. Навпаки, 66% українців вважають такі подорожі доречними, а стільки ж опитаних вже хоча б раз мандрували Україною протягом останнього року. При цьому головною причиною поїздок є не бажання розважитися.

Для більшості людей це можливість відновити фізичний і психологічний стан. Зокрема, 66% респондентів заявили, що відчувають гостру потребу у відновленні, а 45% назвали подорожі та зміну обстановки одним із найефективніших способів повернути внутрішню рівновагу. Саме тому внутрішній туризм дедалі більше сприймається як частина турботи про власне ментальне здоров'я.

Як змінилися туристичні звички військових і ветеранів?

Дослідження також показало, що військовослужбовці та ветерани подорожують Україною навіть активніше, ніж цивільне населення. За останній рік країною подорожували 72% військових та 69% ветеранів. Для них поїздки мають особливе значення. Найчастіше вони потрібні для фізичної реабілітації – так відповіли 47% опитаних військових.

Ще 42% зазначили, що головною метою є можливість провести час із родиною. Водночас саме ця категорія українців найчастіше стикається із соціальними труднощами під час відпочинку. Майже третина військових (33%) відчуває різкий контраст між цивільним життям і реальністю фронту.

Ще 30% визнають, що їм неприємні запитання незнайомих людей про службу. Окрім соціальних бар'єрів, залишається і головний фактор, який стримує українців від подорожей, – це небезпека через воєнні дії. Саме її назвали основною перепоною 65% респондентів.

Куди та як найчастіше подорожують українці?

Сучасні внутрішні подорожі здебільшого стали коротшими. Найпоширеніший формат – це поїздка на вихідні тривалістю 2 – 3 дні, яку обирають 42% мандрівників. Найчастіше українці подорожують разом із сім'єю – так відповіли 56% опитаних. Щодо транспорту, то лідером залишається залізниця.

55% респондентів найчастіше користуються потягами, тоді як 53% обирають власний автомобіль. Найпривабливішим напрямком для відновлення залишаються Карпати – їх обрали 54% учасників дослідження. До найпопулярніших напрямків також увійшли Київ і Київська область (51%), Львів (50%) та Одеса (46%).

Карпати залишаються найпопулярнішим напрямком серед українців / фото Canva

У BRAND UKRAINE зазначають, що програма "Подорож до себе. Шляхи відновлення" має на меті сформувати нову культуру внутрішніх подорожей – усвідомлених, неспішних і дружніх до людей та довкілля. За словами голови організації Марії Липяцької, сьогодні мандрівки Україною стали свідомим вибором тих, хто шукає внутрішню опору, підтримує місцеві громади та водночас інвестує у власне ментальне здоров'я й майбутнє відновлення країни.