О новых тенденциях в железнодорожном туризме рассказала платформа Rail Europe, пишет издание Euronews. Исследование охватывает поисковую активность и бронирование билетов с 1 октября 2025 года по 31 октября 2026 года.

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Какие города Европы становятся популярнее среди железнодорожных туристов?

Равенна, Италия

Равенна оказалась среди городов, поисковые запросы о которых росли быстрее всего среди туристических агентов и туроператоров. Путешественники, покупавшие билеты через Rail Europe, осуществляли бронирование поездки сюда в среднем за 57 дней до отправления. Это самый длительный срок бронирования в исследовании.

Больцано, Италия

Интерес к Больцано среди туристических агентов и туроператоров вырос после зимних Олимпийских игр 2026 года. Город расположен на севере Италии, недалеко от Альп.

Бергамо, Италия

Направление, привлекающее внимание путешественников: Бергамо вошло в список итальянских городов, к которым растет интерес среди пользователей платформы Rail Europe.

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Какие города расположены вблизи Французских Альп?

Шамбери и Гренобль, Франция

Оба города стали одними из направлений, поисковая популярность которых росла быстрее всего среди пользователей Rail Europe. Они расположены недалеко от Французских Альп и подходят для путешествий по региону. Путешественники, планирующие совместить посещение Франции и севера Италии, могут воспользоваться железнодорожной линией Париж – Милан. Движение по ней возобновили в 2025 году.

Какие железнодорожные станции ведут к тематическим паркам?

Рингсхайм, Германия

Это ближайший железнодорожный пункт для туристов, планирующих посетить немецкий тематический парк Europa-Park.

Марн-ла-Валле, Франция

Железнодорожная станция обслуживает посетителей парка Disneyland Paris. Интерес к ней рос как среди обычных путешественников, так и среди туристических специалистов.

Линц, Австрия

Линц вошел в список направлений, популярность которых в поисковых системах росла. Среди причин интереса к городу Rail Europe назвала концертные залы и рождественские ярмарки.

Лейпциг и Дрезден, Германия

Оба города оказались среди направлений, которые все чаще ищут туристы. Они привлекают концертными площадками и рождественскими ярмарками.