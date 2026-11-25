Про нові тенденції залізничного туризму розповіла платформа Rail Europe, пише видання Euronews. Дослідження охоплює пошукову активність і бронювання квитків із 1 жовтня 2025 року до 31 жовтня 2026 року.

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Які міста Європи стають популярнішими серед залізничних туристів?

Равенна, Італія

Равенна опинилася серед міст, пошукові запити про які найшвидше зростали серед туристичних агентів і туроператорів. Мандрівники, які купували квитки через Rail Europe, бронювали поїздку сюди в середньому за 57 днів до відправлення. Це найдовший показник завчасного бронювання у дослідженні.

Больцано, Італія

Інтерес до Больцано серед туристичних агентів і туроператорів зріс після зимових Олімпійських ігор 2026 року. Місто розташоване на півночі Італії, неподалік від Альп.

Бергамо, Італія

Напрямок, що привертає увагу мандрівників: Бергамо увійшло до переліку італійських міст, до яких зростає інтерес серед користувачів платформи Rail Europe.

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Які міста розташовані поблизу Французьких Альп?

Шамбері та Гренобль, Франція

Обидва міста стали одними з напрямків, пошукова популярність яких найшвидше зростала серед користувачів Rail Europe. Вони розташовані поблизу Французьких Альп і підходять для подорожей регіоном. Мандрівники, які планують поєднати Францію з північчю Італії, можуть скористатися залізничною лінією Париж – Мілан. Рух нею відновили у 2025 році.

Які залізничні станції ведуть до тематичних парків?

Рінгсгайм, Німеччина

Це найближчий залізничний пункт для туристів, які планують відвідати німецький тематичний парк Europa-Park.

Марн-ла-Валле, Франція

Залізнична станція обслуговує відвідувачів парку Disneyland Paris. Інтерес до неї зростав як серед звичайних мандрівників, так і серед туристичних фахівців.

Лінц, Австрія

Лінц увійшов до переліку напрямків, пошукова популярність яких зростала. Серед причин інтересу до міста Rail Europe назвала концертні зали та різдвяні ярмарки.

Лейпциг і Дрезден, Німеччина

Обидва міста опинилися серед напрямків, які дедалі частіше шукають туристи. Вони приваблюють концертними майданчиками та різдвяними ярмарками.