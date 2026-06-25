Путешественники всё чаще ищут альтернативы переполненным мегаполисам, стремясь найти баланс между эстетическим удовольствием и финансовой доступностью, пишет Which?.

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Настоящим открытием для многих становится Краков, который предлагает удивительное сочетание средневекового шарма и современного комфорта. Этот польский город получил наивысший балл по отзывам туристов среди всех уголков мира.

Почему Краков становится новым туристическим фаворитом?

Which? провёл опрос среди более чем 1600 человек об их опыте путешествий по разным уголкам планеты. По его результатам Краков занял первое место с впечатляющим показателем в 92%, опередив даже легендарную Венецию.

До недавнего времени город считался бюджетной копией Праги, однако за последние годы он кардинально изменил свой имидж.

Чем удивляет архитектура города?

Во время Второй мировой войны Краков был оккупирован немцами, а не разбомблен, благодаря чему историческая застройка почти полностью уцелела. Сегодня этот второй по величине город Польши поражает величественными каменными домами, сохранившимися еще со средневековья. Старый город окружен крепкими каменными стенами, а внутри туристов ждут мощеные улочки и роскошные здания в стилях барокко и ренессанса.

Интересно, что даже современные заведения здесь адаптируют под исторический стиль. Например, местный McDonald's расположен в настоящем кирпичном подвале средневековья. Туристы в шутку называют его "МакПодземелье", хотя никакого отношения к средневековым тюрьмам он не имеет — это просто атмосферное дизайнерское решение.

Несмотря на солидный возраст, Краков выглядит довольно привлекательно. Город очень ухожен, недавно его даже признали самым чистым в мире, а на улицах царит чрезвычайно гостеприимная атмосфера.

Чем заняться в городе и какие музеи посетить?

Краков чрезвычайно удобен для пеших прогулок, однако гости города часто предпочитают передвигаться на современном и недорогом трамвае. Одной из главных культурных достопримечательностей является Музей Чорторийских — один из старейших в Польше.

В этом бывшем дворце можно бродить часами, рассматривая уникальные сокровища. Главной жемчужиной коллекции является знаменитая картина Леонардо да Винчи "Дама с горностаем", которая экспонируется в отдельной темной комнате с особым климат-контролем, создающим атмосферу особой таинственности.

Для коротких поездок стоит рассмотреть тур от Melex. Поездка на электрическом гольф-каре проведёт туристов по ключевым местам Кракова, таким как Суконные ряды эпохи Возрождения и Ратуша. Короткие экскурсии с гидом стоят примерно 600 гривен.

Сколько стоит отдых в Кракове?

Краков медленно, но уверенно завоевывает статус лучшего места для городского отдыха. Старый город дороже остальных районов, но все равно кажется недорогим по сравнению с другими европейскими городами.

Большую тарелку традиционных пирогов, похожих на вареники, можно купить менее чем за 500 гривен, а пинту пива — примерно за 170 гривен.

В целом Краков обладает тем, чего сегодня не хватает многим туристическим направлениям: дешевые рейсы, чистые и красивые центры городов, а также множество приветливых местных жителей, которые гордятся своим городом.