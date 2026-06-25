Мандрівники дедалі частіше шукають альтернативи переповненим мегаполісам, прагнучи знайти баланс між естетичним задоволенням та фінансовою доступністю, пише Which?.

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Справжнім відкриттям для багатьох стає Краків, який пропонує дивовижне поєднання середньовічного шарму та сучасного комфорту. Це польське місто отримало найвищий бал за відгуками туристів серед усіх куточків світу.

Чому Краків стає новим туристичним фаворитом?

Which? провів опитування серед понад 1600 осіб щодо їхнього досвіду подорожей різними куточками планети. За його результатами Краків посів перше місце з вражаючим показником у 92%, випередивши навіть легендарну Венецію.

Донедавна місто вважалося бюджетною копією Праги, проте за останні роки воно кардинально змінило свій імідж.

Чим дивує архітектура міста?

Під час Другої світової війни Краків був окупований німцями, а не розбомблений, завдяки чому історична забудова майже повністю вціліла. Сьогодні це друге за величиною місто Польщі вражає величними кам'яницями, що збереглися ще з середньовічних часів. Старе місто оточене міцними кам'яними стінами, а всередині на туристів чекають бруковані вулички та розкішні будівлі у стилях бароко та ренесансу.

Цікаво, що навіть сучасні заклади тут адаптують під історичний стиль. Наприклад, місцевий McDonald's розташований у справжньому цегляному підвалі Середньовіччя. Туристи жартома називають його "МакПідземеллям", хоча жодного стосунку до середньовічних в'язниць він не має – це просто атмосферне дизайнерське рішення.

Попри поважний вік, Краків має досить гарний вигляд. Місто дуже доглянуте, нещодавно його навіть визнали найчистішим у світі, а на вулицях панує надзвичайно привітна атмосфера.

Що робити у місті та які музеї відвідати?

Краків надзвичайно зручний для пішохідних прогулянок, проте гості міста часто обирають поїздки на сучасному та дешевому трамваї. Однією з головних культурних локацій є Музей Чорторийських – один із найстаріших у Польщі.

У цьому колишньому палаці можна блукати годинами, розглядаючи унікальні скарби. Головною перлиною колекції є знаменита картина Леонардо да Вінчі "Пані з горностаєм", яка експонується в окремій темній кімнаті з особливим клімат-контролем, що створює атмосферу особливої таємничості.

Для коротких поїздок варто розглянути тур від Melex. Їзда в електричному гольф-карі провезе туристів ключовими місцями Кракова, такими як Суконні ряди епохи Відродження та до Ратуші. Короткі екскурсії з гідом коштують приблизно 600 гривень.

Скільки коштує відпочинок у Кракові?

Краків повільно, але впевнено здобуває статус найкращого місця для міського відпочинку. Старе місто дорожче за решту районів, але все одно здається недорогим порівняно з іншими європейськими локаціями.

Велику тарілку традиційних пирогів, що схожі на вареники, можна придбати менш ніж за 500 гривень, а пінту пива – приблизно за 170 гривень.

Загалом Краків має те, що сьогодні бракує багатьом туристичним напрямкам: дешеві рейси, чисті та красиві центри міст, а також багато привітних місцевих жителів, які пишаються своїм домом.