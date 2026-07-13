Планируя железнодорожное путешествие вместе с четвероногим другом, стоит заранее разобраться в тонкостях железнодорожного этикета для пушистых пассажиров, чтобы избежать стресса и неприятных сюрпризов прямо на перроне. Как сообщает издание RBC Ukraine, пассажиры имеют полное право брать с собой кошек, собак мелких пород или комнатных птиц в вагоны любых категорий, однако условия перевозки четко зависят от размера вашего питомца и типа поезда.

Как обеспечить комфортный "номер" для животных?

Для крошечных пушистиков правила достаточно лояльные, однако требуют четкого размещения их "транспорта". Главное условие для таких путешественников – животные не должны представлять угрозу для окружающих и должны находиться в специальных средствах перевозки, таких как клетки, контейнеры, сумки или рюкзаки с водонепроницаемым абсорбирующим дном.

Контейнеры необходимо размещать на местах для ручной клади. В ночных поездах это место под нижней полкой или рядом с пассажиром непосредственно на полке. Если же вы путешествуете в вагонах с сидячими местами, то ваш питомец должен находиться на руках у владельца или непосредственно под сиденьем. Однако есть один важный нюанс: если владелец маленькой собаки хочет везти ее без переноски в вагонах с местами для лежания, ему придется выкупить все незанятые места в купе по полной стоимости.

Какие строгие правила действуют для больших собак?

Для больших собак, рост которых превышает 45 сантиметров в холке, а также для пород, признанных Кабмином опасными, правила значительно строже. Такие крупные пассажиры обязательно должны быть на поводке и в наморднике, а условия их путешествия напрямую зависят от типа поезда.

В купейных вагонах можно перевозить не более двух больших собак в отдельном купе, полностью выкупив все места в нем. Если у перевозчика нет возможности оформить отдельное купе, путешествие с такой собакой не разрешается. В скоростных поездах "Интерсити" и "Интерсити+" правила диктуют свои условия: владелец обязан выкупить весь блок мест, расположенных рядом. Сажать больших собак на сиденья строго запрещено, они должны находиться исключительно на полу под креслами или рядом с ними.

Что же касается обычных вагонов с сидячими местами, то здесь большие собаки могут ехать только в крайних тамбурах первого и последнего вагонов под присмотром хозяина. При этом владелец должен сидеть у выхода и следить, чтобы животное не мешало другим пассажирам.

Обратите внимание! Для любого домашнего животного обязательно должен быть надлежащим образом оформленный ветеринарный документ. Билет для питомца оформляется по багажной квитанции, а плата взимается за каждое животное или место по тарифу перевозки багажа как за 20 килограммов. Также владелец обязан строго соблюдать санитарно-гигиенические нормы и самостоятельно убирать за животным в случае необходимости.

Кто имеет особый статус и право на бесплатный проезд?

Отдельные правила действуют для собак-поводырей, помогающих людям с инвалидностью, а также для служебных собак военнослужащих – эта норма действует во время военного положения и в течение 180 дней после его отмены. Перевозка таких помощников осуществляется в вагонах и поездах всех категорий без дополнительной оплаты. Такое животное должно иметь поводок и намордник (исключением являются собаки-поводыри мелких пород) и постоянно находиться рядом с пассажиром.