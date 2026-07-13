Плануючи залізничну мандрівку разом із чотирилапим другом, варто заздалегідь розібратися у тонкощах залізничного етикету для пухнастих пасажирів, щоб уникнути стресу та неприємних сюрпризів безпосередньо на пероні. Як повідомляє видання RBC Ukraine, пасажири мають повне право брати з собою котів, собак малих порід або кімнатних птахів у вагони будь-яких категорій, проте умови перевезення чітко залежать від розміру вашого улюбленця та типу поїзда.

Як забезпечити комфортний "номер" для тварин?

Для крихітних пухнастиків правила досить лояльні, проте вимагають чіткого розміщення їхнього "транспорту". Головна умова для таких мандрівників – тварини не повинні загрожувати оточуючим і мають перебувати у спеціальних засобах перевезення, як-от клітках, контейнерах, сумках чи рюкзаках із водонепроникним абсорбуючим дном.

Контейнери необхідно розміщувати на місцях для ручної поклажі. У нічних поїздах це місце під нижньою полицею або поруч із пасажиром безпосередньо на полиці. Якщо ж ви подорожуєте у вагонах із місцями для сидіння, то ваш улюбленець має перебувати на руках у власника або безпосередньо під сидінням. Проте є один важливий нюанс: якщо власник малої собаки хоче везти її без переноски у вагонах із місцями для лежання, йому доведеться викупити всі незайняті місця в купе за повною вартістю.

Які суворі правила діють для великих хвостиків?

Для великих собак, зріст яких перевищує 45 сантиметрів у холці, а також для порід, які визнані Кабміном як небезпечні, правила значно суворіші. Такі серйоні пасажири обов'язково мають бути на повідку та в наморднику, а умови їхньої подорожі безпосередньо залежать від типу поїзда.

У купейних вагонах можна везти не більше двох великих собак в окремому купе, повністю викупивши всі місця в ньому. Якщо у перевізника немає можливості оформити окреме купе, подорож із таким собакою не дозволяється. У швидкісних поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" правила диктують свої умови: власник зобов'язаний викупити весь блок місць, розташованих поруч. Садити великих собак на сидіння суворо заборонено, вони мають перебувати виключно на підлозі під або біля крісел.

Що ж стосується звичайних вагонів із місцями для сидіння, то тут великі собаки можуть їхати лише в крайніх тамбурах першого та останнього вагонів під наглядом господаря. При цьому власник має сидіти біля виходу і стежити, щоб тварина не заважала іншим пасажирам.

Зверніть увагу! Для будь-якої домашньої тварини обов'язково потрібно мати належним чином оформлений ветеринарний документ. Квиток для улюбленця оформлюється за багажною квитанцією, а плата нараховується за кожну тварину чи місце за тарифом перевезення багажу як за 20 кілограмів. Також власник зобов'язаний суворо дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і самостійно прибирати за твариною в разі потреби.

Хто має особливий статус та право на безкоштовний проїзд?

Окремі правила діють для собак-поводирів, які допомагають людям з інвалідністю, а також для службових собак військовослужбовців – ця норма діє під час воєнного стану та протягом 180 днів після його скасування. Перевезення таких помічників здійснюється у вагонах та поїздах усіх категорій без додаткової оплати. Така тварина повинна мати повідок та намордник (винятком є собаки-поводирі малих порід) і постійно перебувати поруч із пасажиром.