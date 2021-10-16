Путешествие в Подольские Товтры: живописные пейзажи Бакоты и Субича

От водопада Бурбун к Бакоте всего 30 километров. Дорога не из тех лучших, но красивые пейзажи за окном заставляют об этом забыть, особенно бескрайние поля подсолнухов.

Мы заехали со стороны Бакотского монастыря (близ село Гораевка), и первое, что бросилось в глаза – это огромное количество машин на стоянке. Но удивляться нечему – на улице был август.

Поскольку эта местность является частью национального природного парка, то вход тут платный. Поэтому позаботьтесь о наличных, потому что у охранника терминала при себе нет. На входе можно приобрести различные сувениры, продукты и выпить свежего яблочного кваса. Достаточно вкусный, кстати. Но давайте уже о Бакоте.

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Бакота

К началу 80-х годов прошлого века на этом месте было одноименное село, но теперь здесь можно увидеть огромный залив, образованный Днестром. Относительно происхождения названия, то существуют две версии. Первая – имеет привязку к румынскому языку, из которого название переводится как "кусок, ломоть", а вторая – к древнерусскому, в переводе название означает "желаемое, прекрасное место".



Путешествие в Бакоту / Фото Романа Сенышина

Немного истории

В XII – XIII веке Бакота была городом-столицей Днестровского Низовья. Именно здесь сходились важные торговые пути, как наземные, так и водные. В те времена площадь города составляла около 10 гектаров, а население насчитывало 2 500 человек. Кроме этого, Бакота славилась своим замком и пещерным скальным монастырем.

Конечно, можно долго говорить о различных исторических фактах и ​​перипетиях, касающихся Бакоты. Она побывала в составе Киевской Руси и Галицко-Волынского княжества, затем попала в татарское иго, затем перешла под власть литовцев. Дальше продолжать не буду, ведь хочется сосредоточиться на другом, так сказать, важном моменте. Почему так случилось, что живописное подольское село сейчас на Днестровском дне? Ведь в 1981 году Бакота еще была официальным поселком.



Пейзажи Бакоты / Фото Андрея Сороковского

В 60-х годах по селу начали распространяться слухи о его возможном затоплении в результате строительства гидроэлектростанции на Днестре. А уже в начале 70-х судьбу села было окончательно решено: жителям нужно выселяться, поскольку строительство состоится. На выселение советская власть дала жителям 8 лет.

Сформировались специальные бригады, которые занимались вырубкой и сжиганием деревьев в долинах, а также переносом кладбищ на отведенные места. Но обязательным условием для жителей Бакоты было то, что каждый хозяин должен был сам разрушать собственный дом и вырубать сад. Новыми домами для переселенцев стали близлежащие села – Колодеевка, Гораевка, Старая Ушица.



Побережье Бакоты / Фото Романа Сенышина

В октябре 1981 года началось заполнение подготовленного бассейна Днестровскими водами, а в 1987-м вода достигла того уровня, который мы видим сейчас. Вот такую ​​трагическую историю скрывает Бакота, что в последние годы привлекает все больше и больше туристов своими великолепными пейзажами и природой.

Конечно, мы тоже уделили достаточно времени, чтобы насладиться панорамой Днестра со смотровой площадки. Масштабы искусственно созданного залива действительно впечатляют. Но посмотреть на Днестр – это одно дело, а поплавать в его водах – это уже совсем другое дело. Поэтому мы решили спуститься на берег, чтобы искупаться в этой величественной реке. По дороге еще остановились у скального монастыря, чтобы набрать воды из источника и рассмотреть кельи, в которых когда-то проживали монахи.



Скальный монастырь / Фото Романа Сениышина



Кельи, где когда-то жили монахи / Фото Романа Сенышина

На самом берегу довольно людно, а еще сюда приплывают экскурсионные катера. Поэтому вода здесь не очень чистая, но если хочешь поплавать в жару, то не слишком беспокоишься похожими вопросами. Особенно, если оглянуться вокруг и плениться красотой Днестровских круч.

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В конце концов, после такого короткого рекреационного отдыха мы отправились к следующей локации, которая является идеальным вариантом для тех, кто хочет полюбоваться Днестром, но наедине с природой, без большого количества туристов.

Субич

Почему мы решили, что Субич (еще одно село на Подолье) является хорошей альтернативой Бакоте? Причины всего лишь две. Здесь также есть скальный монастырь на Днестре, и отсюда открывается не менее захватывающая панорама на эту реку. Особенно вечером, когда садится солнце. Поэтому мы были вынуждены проверить, действительно ли эти две причины настолько весомые.