Украинка @n.ann_life была в Японии не раз. Она решила рассказать, какие ошибки делала в этой стране, когда приехала впервые.

Какие ошибки допустила украинка в Японии?

Сняла слишком мало наличных. Анастасия боялась снимать наличные в банкомате, потому что думала, что там будет очень невыгодный курс. На самом деле он был даже лучше, чем в местном банке. В 7-Eleven можно спокойно снимать наличные и не бояться переплатить. К слову, наличные в Японии нужны. Если в Окинаве и Токио везде можно рассчитаться карточкой, то в селах и маленьких городках – только наличные.

Взяла неудобную обувь. Япония очень красивая, а потому и гулять здесь придется много. Поэтому очень важно взять удобную и уже расхоженную обувь. Украинка приехала в новых туфлях и уже через несколько дней чувствовала сильную боль от долгого хождения.

Повсюду носила с собой зонт. В Японии на каждом шагу можно дешево купить зонт. Лучше зайти за ним в магазин уже в случае дождя, а не носить целыми днями.

Покупала сувениры с большой наценкой. Уже потом Анастасия узнала, что сувениры, которые она покупала в Японии на самом деле является китайским некачественным товаром. К тому же они очень дорогие, потому что рассчитаны только на туристов. Если очень хочется привезти домой что-то из Японии, то стоит обращать внимание исключительно на японскую продукцию. Найти ее можно на винтажном рынке.

Обратите внимание! Журналист Business Insider Ной Шейдлоуер подтвердил, что в Японии надо всегда иметь достаточно наличных. Он также призвал не повторять его ошибку и не экономить в ресторанах Японии, потому что тогда вы потеряете возможность попробовать уникальные блюда.

Что надо знать туристам, которые едут в Японию?

Японская культура очень отличается от европейской, а потому туристам стоит знать правила и запреты, которых придерживаются местные.