Как все же подойти правильно к поездке на отдых зимой с семьей, чтобы путешествие было наполнено только приятными моментами, а не постоянным волнением. Об этом рассказала детский психолог Александра Шуманова совместно с поисковым сервисом авиабилетов Aviasales.ua

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Как и куда поехать на отдых с детьми: советы

Выберите заранее страну отдыха

Первоочередная задача, которая стоит перед родителями – это выбор места отдыха. Конечно, если ребенок не капризный, легко адаптируется к любым условиям и не отходит ни на шаг, вам беспокоиться не стоит. Но, как правило, такое случается редко.

Выбор стран зимой несколько отличается от популярных летних направлений. Так, по данным международного сервиса поиска авиабилетов Aviasales.ua, в 2021 году самыми популярными странами для поездок с детьми стали:

Турция;

Грузия;

Италия;

Испания;

Черногория;

Польша.

Хотя зимой в этих странах не так тепло, как летом, они остаются актуальными для зимних поездок. Конечно, из-за карантинных ограничений некоторые развлечения придется отложить, как и визит в Италию.



Шри-Ланка – удачное направление для семейного путешествия зимой / Фото UnSplash

Так, если вы настроены больше на пляжный отдых, для этого вам подойдут Соединенные Арабские Эмираты и Шри-Ланка. В то же время, тем, кто любит традиционный зимний отдых – горнолыжный, стоит обратить внимание на курорты Австрии, Болгарии и Швейцарии.

Совет: выслушайте предложения от каждого, вспомните, где вы уже успели побывать и учитывая интересы ребенка, выберите нужное направление.

Не менее важным фактором является количество дней в отпуске.

Залог счастливого отдыха с детьми без стресса – счастливые родители. Поэтому, даже если вы едете на короткий период, но это долгожданный семейный отпуск и вы рады этому, все будет хорошо. Дети чувствуют ваше состояние и реагируют именно на него,

– комментирует Елена Кириенко, региональный менеджер Aviasales в Украине.

По статистике Aviasales, в заграничных поездках с детьми родители в среднем проводят 10 дней. Считается, что это оптимальное время для отдыха с детьми, ведь тогда они успевают адаптироваться после перелета.



Залог отдыха с детьми без стресса – счастливые родители / Фото UnSplash

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Подготовьте все для перелета заранее

Обо всех необходимых вещах следует подумать еще дома, чтобы не волноваться лишний раз уже на отдыхе об отсутствии аптечки или теплых носков.

Разработайте план поездки с учетом того, что ваш ребенок может в любой момент устать, захотеть есть или приболеть.

Что нужно положить в багаж для ребенка:

свидетельство о рождении ребенка;

зарубежные документы;

одежда (в зависимости от сезона: теплая / холодная)

игрушки и другие развлечения для ребенка в путь;

противосолнечные средства;

снеки для перекуса или специальное питание для малышей;

дорожная аптечка.

Внимание! Перед вылетом уточните детали правил въезда в отдельные страны в связи с карантинными нормами. Сделать это можно на сайте консульской службы МИД Украины.



Позаботьтесь о деталях перелета заранее / Фото UnSplash

Проговорите с ребенком путешествие

При совместном отдыхе с детьми следует понимать, что малыши менее приспособлены к спонтанным решениям, перемещениям и изменениям в окружении. Соответственно времени для адаптации им нужно больше.

Чтобы обезопасить себя и ребенка от лишних эмоциональных нагрузок, лучше заранее проговорить все с ребенком: что и как будет происходить, в какую страну летим, как будем заселяться в отель, какая программа развлечений будет,

– комментирует Александра Шуманова, детский психолог.

Он также добавил, что хорошо, если ребенок сам будет участвовать в выборе мест или развлечений.

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Не забывайте о собственном отдыхе

Отдых будет удачным, когда родители спокойны. Как уже отмечалось ранее, дети, как губка, моментально чувствуют наше состояние и настроение, и начинают вести себя так же. Поэтому настройтесь на положительный лад заранее.

И помните: поездки с детьми кажутся страшными, пока не сделать первый шаг. Когда вы уже в процессе, все переносится гораздо проще, чем казалось.



На отдыхе с детьми не забывайте о времени для себя / Фото iStock

По словам Александры Шумановой, самый лучший отдых – это изменение рода деятельности.

Если вы очень ответственный и привыкли все контролировать и планировать, передайте эту функцию кому-то другому на время отдыха и наслаждайтесь другим опытом. Что касается ребенка – если у него постоянная загрузка, то будет прекрасно, если отдых будет проходить в режиме исследования, с долей спонтанности,

– делится своими наблюдениями она.

Конечно, отдых с детьми очень отличается от самостоятельных отпусков: времени для чтения книги на пляже, спокойного заплыва в волнах или релакса за чашечкой кофе, скорее всего, будет не так много. Главное – не паниковать и не расстраиваться, ведь вас ждут незабываемые впечатления с семьей!