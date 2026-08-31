Итальянская принцесса открыла двери семейной резиденции для туристов, позволив им пожить в историческом дворце в самом центре Рима. Об этом необычном формате проживания сообщает CNN.

Почему итальянские принцессы открыли дворец для туристов?

Резиденция Русполи-Бонапарта датируется XVI веком и расположена в центральном торговом районе Рима. Во дворце есть 4 больших люкса с антикварной мебелью и гобеленами. За недвижимостью ухаживает принцесса Джасинта Русполи – юристка и журналистка, которая впоследствии стала отельершей и организаторшей мероприятий.

Вместе с ней гостей принимает ее мать, принцесса Мария Пиа. Женщины называют себя хранительницами палаццо. По словам Джасинты, семья хочет делиться его историей и красотой с путешественниками, а не жить за закрытыми дверями. Гости могут пообщаться с принцессами и услышать истории о семье и прошлом дворца: от аристократических традиций до скандалов, любовных историй и привидений.

По словам Джасинты, особенно часто резиденцию выбирают американские туристы, которых привлекает возможность почувствовать себя частью аристократической жизни. Аренда помогает оплачивать постоянное содержание старинного здания. В то же время ремонт исторического палаццо требует значительных средств, а также большого количества документации и согласований.

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Как выглядит резиденция: смотреть видео

Как выглядят люксы и сколько стоит ночь во дворце?

Площадь каждого из четырех люксов превышает примерно 93 квадратных метра. В них есть несколько залов, каменные камины и мраморные элементы. Два люкса на верхнем этаже имеют двухместные спальни, панорамную веранду и частную террасу с видом на исторический центр Рима.

Интерьеры украшены старинными кессонными потолками с золотой отделкой, фресками, паркетным полом и портретами предков. Здесь также есть кровати с балдахинами, шелковые стены, хрустальные люстры, эмалированные зеркала и статуи в натуральную величину, превращенные в светильники.

Ночь в люксе стоит примерно от 470 долларов. В стоимость входят услуги дворецкого и завтрак. Дополнительно можно заказать частный ужин с поварами, индивидуальное итальянское меню и косметические услуги. Аренда всего дворца начинается примерно от 4700 долларов за ночь.

Одна из комнат дворца / фото Booking

Джасинта занимается бронированием, запросами гостей, частными мероприятиями и экскурсиями. Одной из особенностей резиденции является парадная мраморная лестница, которая, согласно распространенной традиции, датируется XVIII веком и известна как одно из "четырех чудес Рима".

История дворца также связана с Наполеоном III – племянником Наполеона Бонапарта. В 1820-х годах он вырос здесь вместе со своей матерью Гортензией де Богарне, голландской королевой.

Что еще можно посетить гостям?

Принцессы также восстанавливают Кастелло Русполи в Черветере, примерно в 48 километрах к северу от Рима. Это здание XVI века, расположенное недалеко от Тирренского побережья. Когда-то это была охотничья усадьба семьи, а теперь ее превращают в бутик-отель с 10 люксами. Пока отель не открыт для бронирования, гости римской резиденции могут посетить замок в рамках экскурсии или заказать там ужин.

В замке уже проводят свадьбы, дни рождения, вечеринки и киносъемки. На двухэтажной лоджии устраивают коктейльные вечера на закате. Реконструкция затянулась из-за бюрократии. По словам Джасинты, семье пришлось годами ждать необходимых разрешений от местных властей.

Кастелло Русполи расположен в старой части Черветери, внутри укрепленных стен, которые датируются IV веком до нашей эры. Изначально замок был оборонительным сооружением, а впоследствии стал загородной резиденцией семьи.

Сегодня в его главном зале проводят ужины и официальные банкеты, а помещения украшены фресками с буколическими и мифологическими сюжетами. По желанию гости могут организовать здесь частный ужин с традиционными блюдами региона.