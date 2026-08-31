Італійська принцеса відкрила двері сімейної резиденції для туристів, дозволивши їм пожити в історичному палаці в самому центрі Рима. Про незвичайний формат проживання розповідає CNN.

Чому італійські принцеси відкрили палац для туристів?

Резиденція Русполі Бонапарта датується 16 століттям і розташована в центральному торговому районі Рима. У палаці є 4 великі люкси з антикварними меблями та гобеленами. За нерухомістю доглядає принцеса Джасінта Русполі – юристка та журналістка, яка згодом стала готельєркою та організаторкою заходів.

Разом із нею гостей приймає її мати, принцеса Марія Піа. Жінки називають себе хранительками палаццо. За словами Джасінти, родина хоче ділитися його історією та красою з мандрівниками, а не жити за зачиненими дверима. Гості можуть поспілкуватися з принцесами та почути історії про родину та минуле палацу: від аристократичних традицій до скандалів, любовних історій і привидів.

За словами Джасінти, особливо часто резиденцію обирають американські туристи, яких приваблює можливість відчути себе частиною аристократичного життя. Оренда допомагає оплачувати постійне утримання старовинної будівлі. Водночас ремонт історичного палаццо потребує значних коштів, а також великої кількості документації та погоджень.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Як виглядає резиденція: дивитись відео

Як виглядають люкси та скільки коштує ніч у палаці?

Площа кожного з чотирьох люксів перевищує близько 93 квадратних метрів. У них є кілька залів, кам'яні каміни та мармурові елементи. Два люкси на верхньому поверсі мають двомісні спальні, панорамну веранду та приватну терасу з видом на історичний центр Рима.

Інтер'єри прикрашені старовинними кесонними стелями із золотим оздобленням, фресками, паркетною підлогою та портретами предків. Тут також є ліжка з балдахінами, шовкові стіни, кришталеві люстри, емальовані дзеркала та статуї в натуральну величину, перетворені на світильники.

Ніч у люксі коштує приблизно від 470 доларів. У ціну входять послуги дворецького та сніданок. Додатково можна замовити приватну вечерю з кухарями, персоналізоване італійське меню та послуги краси. Оренда всього палацу стартує приблизно від 4700 доларів за ніч.

Одна з кімнат палацу / фото Booking

Джасінта займається бронюваннями, запитами гостей, приватними заходами та екскурсіями. Однією з особливостей резиденції є парадні мармурові сходи, які, за популярною традицією, датуються 18 століттям і відомі як одне з "чотирьох чудес Рима". Історія палацу також пов'язана з Наполеоном III – племінником Наполеона Бонапарта. У 1820-х роках він виріс тут разом із матір'ю Гортензою де Богарне, голландською королевою.

Який ще маєток можна відвідати гостям?

Принцеси також відновлюють Кастелло Русполі в Черветері, приблизно за 48 кілометрів на північ від Рима. Це будівля 16 століття неподалік Тірренського узбережжя. Колись вона була мисливським маєтком родини, а тепер її перетворюють на бутик-готель із 10 люксами. Поки готель не відкрили для бронювання, гості римської резиденції можуть відвідати замок на екскурсії або забронювати там вечерю.

У замку вже проводять весілля, дні народження, вечірки та кінозйомки. На двоповерховій лоджії організовують коктейльні вечори на заході сонця. Реконструкція затягнулася через бюрократію. За словами Джасінти, родині довелося роками чекати на необхідні дозволи від місцевої влади.

Кастелло Русполі розташований у старій частині Черветері, всередині укріплених стін, які датуються 4 століттям до нашої ери. Спочатку замок був оборонною спорудою, а згодом став заміською резиденцією родини.

Сьогодні в його головному залі проводять вечері та офіційні банкети, а приміщення прикрашені фресками з буколічними й міфологічними сюжетами. За бажанням гості можуть організувати тут приватну вечерю з традиційними стравами регіону.