Как пронести в самолет дополнительные вещи в ручной клади: стюардесса назвала интересный способ

Каждый авиаперевозчик имеет требования по весу и размерам ручной клади. Нередко туристам приходится платить за дополнительные килограммы. Однако этого можно избежать!

Стюардесса одной из американских авиакомпаний – Кэт Камалани, популярная своими видео в соцсетях, постоянно делится историями о работе бортпроводников. В этот раз она назвала необычный способ пронесения дополнительных вещей в салон самолета.

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Как бесплатно пронести в салон самолета дополнительные вещи

По словам Кэт, ее лайфхак в первую очередь будет полезен пассажирам, направляющимся домой из отпуска. Очевидно, что каждый турист везет домой немало подарков, и не очень хочется платить за дополнительные килограммы.

Итак, в поездку она рекомендует брать с собой наволочку, в которую можно положить какую-то одежду перед посадкой.

Стюардесса отметила, что с такой "подушкой для сна" на борт пустят бесплатно.

Детальнее смотрите в видео:

Напомним, ранее Кэт рассказала, почему пассажира могут занести в "черный" список перевозчика и, что делать, если опоздал на самолет.

Также указала туристам на travel-ошибки, которых не следует допускать на борту и о правилах использования специальной кнопки вызова персонала.