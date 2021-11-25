Как пронести в самолет дополнительные вещи в ручной клади: стюардесса назвала интересный способ
Источник:тикток Kat Kamalani
Каждый авиаперевозчик имеет требования по весу и размерам ручной клади. Нередко туристам приходится платить за дополнительные килограммы. Однако этого можно избежать!
Стюардесса одной из американских авиакомпаний – Кэт Камалани, популярная своими видео в соцсетях, постоянно делится историями о работе бортпроводников. В этот раз она назвала необычный способ пронесения дополнительных вещей в салон самолета.
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Как бесплатно пронести в салон самолета дополнительные вещи
По словам Кэт, ее лайфхак в первую очередь будет полезен пассажирам, направляющимся домой из отпуска. Очевидно, что каждый турист везет домой немало подарков, и не очень хочется платить за дополнительные килограммы.
Итак, в поездку она рекомендует брать с собой наволочку, в которую можно положить какую-то одежду перед посадкой.
Стюардесса отметила, что с такой "подушкой для сна" на борт пустят бесплатно.
Детальнее смотрите в видео:
Напомним, ранее Кэт рассказала, почему пассажира могут занести в "черный" список перевозчика и, что делать, если опоздал на самолет.
Также указала туристам на travel-ошибки, которых не следует допускать на борту и о правилах использования специальной кнопки вызова персонала.