Поэтому судьи приняли решение заключить нарушительницу на 7 суток. Власть использовала ее случай, чтобы предупредить общественность об опасности горячих источников парка, гейзеров и вентиляционных отверстий.

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Инцидент возле термальных источников в США

26-летняя американка Кейси Мэделин специально приехала в Йеллоустонский национальный парк, чтобы посетить одну из крупнейших термальных зон страны. Вместе с двумя друзьями (которых, кстати, обошло наказание), она сошла с маркированного маршрута и направилась к бассейну гейзеров Норрис. Это место известна горячими источниками и минеральными ручьями.

Компанию нарушителей заметили другие посетители и сообщили администрации нацпарка. К счастью, инцидент закончился хорошо. Но из-за правонарушения в прокуратуре составили протокол по статье "Хулиганство". Туристку приговорили к 7 суткам заключения.

Также суд назначил девушке штраф в размере 1 000 долларов. В свое оправдание Кейси заявила, что она попала в запретную зону непреднамеренно. По ее словам, предупредительные знаки и ограждения были недостаточно заметными.

Более 20 человек умерли от ожогов, полученных после того, как они попали или попали в горячие источники Йеллоустоун,

– заявила представитель Национального парка Морган Уортину.

Она добавила, что всех посетителей предупреждают о необходимости оставаться на специальных маршрутах, подчеркнув о смертельной опасности нарушения этого правила. Руководство парка понимает, что уголовное преследование и тюремное заключение могут показаться суровыми. Но они считают, что это лучше, чем проводить время в ожоговом отделении больницы.