Продали все и отправились в путешествие с ребенком: история одной семьи

Путешествия – это неоценимый и незабываемый опыт. Истории смелых людей, которые способны бросить все и отправиться в путешествие – вдохновляют.

Семья из Австрии прибегла к решительному шагу и отказалась от комфортной жизни, чтобы посвятить себя исследованиям и открытиям новых мест. Они приобрели старый грузовик и обустроили его, чтобы иметь возможность путешествовать.

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Путешествие по миру на старом грузовике

Мария и Леандро исследовали мир за последние 10 лет, но это обычно были короткие путешествия. После рождения сына они успели посетить несколько стран и только через 4 года решились на отчаянный шаг – отправиться с маленьким Ленноксом в кругосветное путешествие от Альп до Альп.



Путешествие на старом грузовике / Фото Boredpanda

Они приобрели старый грузовик Mercedes-Benz LA 911 B и месяц переделывали его в дом на колесах площадью 12 квадратных метров. Сейчас семья начала третий этап путешествия и отправилась из Австрии в Австралии. До этого они уже успели через Центральную Азию добраться до Владивостока, побывать в Южной Кореи, Японии, Борнео, Брунее и провести несколько невероятных, потрясающих, удивительных месяцев в Индонезии.



Удивительные фотографии из путешествия / Фото Boredpanda

Путешественники делятся впечатлениями о прекрасном острове Тасмания с невероятной береговой линией, горами и пейзажами. Они наслаждаются ночью чумацким путем и плавают в скальных водах с хрустальной водой.



Живописная Тасмания / Фото Boredpanda

Чем дольше и дальше мы путешествуем, тем больше мы чувствуем, как все на этой планете связано. Земля, море, воздух, животные и люди,

– делятся путешественники.

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Воспитывать сына в таких условиях – тоже очень ответственное решение. Но родители хотят научить его любить и ценить живое, дать осознание этой планеты и всего, что на ней есть, приблизить к природе.



Семья путешествует с ребенком / Фото Boredpanda