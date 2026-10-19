24 Канал рассказывает, где находились эти чудеса природы, чем они были примечательны и что с ними произошло.

Арка Дарвина, Галапагосские острова

Арка Дарвина была одной из самых известных природных достопримечательностей Галапагосского архипелага в Тихом океане. Скальное образование располагалось на северо-западе архипелага, недалеко от острова Дарвина, и имело форму каменного моста над океаном. Свое название оно получило в честь Чарльза Дарвина, чьи исследования на Галапагосских островах сыграли важную роль в развитии теории эволюции.

Арка Дарвина, Галапагосские острова / фото Canva

Арка привлекала не только необычной формой, но и богатством подводного мира вокруг нее. Это место было популярным среди дайверов, которые приезжали сюда ради возможности увидеть разнообразных морских обитателей.

Однако 17 мая 2021 года знаменитая арка обрушилась. Причиной стала естественная эрозия: волны и ветер в течение длительного времени разрушали горную породу, пока каменный мост не обрушился. На его месте остались две отдельные каменные колонны, получившие название "Столпы эволюции".

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Double Arch, США

В Национальной зоне отдыха Глен-Каньон в штате Юта располагалась еще одна необычная природная достопримечательность – Double Arch. Это скальное образование было популярно среди посетителей района озера Пауэлл, которые приезжали сюда, чтобы увидеть необычную форму песчаниковой породы.

Double Arch, США / фото Canva

Double Arch сформировалась из песчаника Навахо, возраст которого достигает примерно 190 миллионов лет. На протяжении этого времени порода подвергалась воздействию ветра, дождя и других природных факторов. Постепенная эрозия изменяла ее поверхность, образуя трещины и ослабляя структуру скалы.

В конце концов, 8 августа 2024 года арка обрушилась. Об этом на следующий день сообщила Служба национальных парков США, но точную причину обрушения установить не удалось. Специалисты предполагали, что к этому могли привести изменения уровня воды в озере Пауэлл и эрозия, вызванная волнами. Известно также, что скала в течение длительного времени разрушалась под воздействием погодных условий.

Арка на пляже Легзира, Марокко

Пляж Легзира на атлантическом побережье Марокко известен своими красноватыми скалами, необычными каменными образованиями и живописными закатами. Одной из главных природных достопримечательностей пляжа были две большие каменные арки, выступавшие из скал над океаном. Они формировались на протяжении тысячелетий под воздействием эрозии.

Арка на пляже Легзира, Марокко / фото Canva

Вода постепенно разрушала горную породу, создавая естественные проходы, сквозь которые открывался вид на Атлантический океан. Именно эти образования сделали Легзиру известной среди путешественников и помогли пляжу завоевать репутацию одного из самых красивых в мире. Однако в сентябре 2016 года одна из двух арок обрушилась.

После обрушения на побережье осталась куча красных камней. Точную причину обрушения тогда не установили. Среди возможных факторов называли движение морской воды.

Морская арка Холей, Гавайи

Морская арка Холей располагалась на южном побережье Большого острова Гавайи, на территории Национального парка Вулканов Гавайев, в конце дороги Chain of Craters Road. Это было необычное скальное образование высотой примерно 27 метров, которое стало популярным местом для туристов и фотографов.

Арка сформировалась около 550 лет назад. Древняя лава достигла края скалы, а впоследствии океан и эрозия постепенно изменили форму породы, образовав характерный свод над водой. Однако процессы, которые в свое время создали эту природную достопримечательность, одновременно постепенно разрушали ее.

Морская арка Холей в 2010 году / фото Frank Kovalchek

23 сентября 2026 года арка еще стояла, а к 27 сентября уже исчезла. Точный момент обрушения неизвестен. В этот период парк был временно закрыт из-за тропического шторма "Ноло", поэтому предполагают, что обрушение могло произойти именно тогда. Признаки нестабильности скал вокруг арки появлялись еще задолго до ее исчезновения. Землетрясения во время извержения вулкана Килауэа в 2018 году усугубили ситуацию.

В январе 2020 года из-за новых трещин парк закрыл старую смотровую площадку и впоследствии обустроил другую на более безопасном расстоянии. В том же году сильные волны, связанные с тропическим штормом, откололи часть основания арки. Основной причиной ее постепенного разрушения стала дифференциальная эрозия – процесс, при котором более мягкие участки породы стираются быстрее, а более прочные сохраняются дольше. Со временем свод утратил устойчивость и в конце концов обрушился.