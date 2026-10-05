Об обрушении знаменитой морской арки Холей на Гавайях сообщают BBC и CNN Travel.

Где находилась знаменитая арка?

Морская арка Холей располагалась на южном побережье Большого острова, в Национальном парке Вулканов Гавайев, в конце дороги Chain of Craters Road. Природное образование сформировалось около 550 лет назад. Древняя лава достигла края скалы, а последующая эрозия постепенно сформировала характерный свод.

Морская арка Холей в 2010 году / фото Frank Kovalchek

Арка достигала примерно 27 метров в высоту и была популярным туристическим местом, которое часто фотографировали. Ее существование, однако, никогда не было постоянным. Океан продолжал разрушать скалы, постепенно изменяя форму побережья.

Это образование красивое, но временное, и имеет ограниченный срок службы,

– отмечали в Службе национальных парков США.

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Когда именно исчезла арка?

Точное время обрушения неизвестно. По данным NPS, 23 сентября арка еще возвышалась над океаном, а к 27 сентября уже исчезла. В этот период парк был временно закрыт из-за тропического шторма "Ноло", поэтому предполагают, что обвал мог произойти именно тогда. Впрочем, ее исчезновение не стало полной неожиданностью.

Скалы вокруг арки годами демонстрировали признаки нестабильности. Ситуацию усугубили землетрясения во время извержения вулкана Килауэа в 2018 году. А в январе 2020 года из-за новых трещин парк закрыл старую смотровую площадку и впоследствии обустроил новую на более безопасном расстоянии. В том же году сильные волны от тропического шторма откололи часть нижней части арки.

Морская арка Холей 30 сентября 2026 года / фото Janice Wei/NPS

Однако главной причиной постепенного разрушения стала дифференциальная эрозия. Более мягкие участки породы стираются быстрее, тогда как более прочные сохраняются дольше. Именно этот процесс в свое время помог сформировать арку, а впоследствии привел к ее разрушению. Сотрудники парка знали, что постоянное воздействие волн в конечном итоге разрушит скальное образование, хотя предсказать конкретную дату было невозможно.

В 2021 году NPS поясняла, что арка в конечном итоге рассыплется в море, а на ее месте со временем могут сформироваться другие природные образования, ведь береговая линия продолжает постепенно меняться. После обрушения парк также призвал туристов не приближаться к нестабильным краям скал. Там существует опасность внезапного обрушения и падения в океан, что может угрожать не только самим посетителям, но и спасателям.