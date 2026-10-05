Про обвал знаменитої морської арки Холей на Гаваях розповідають BBC та CNN Travel.

Де була розташована знаменита арка?

Морська арка Холей розташовувалася на південному узбережжі Великого острова, у Національному парку Вулканів Гаваїв, наприкінці дороги Chain of Craters Road. Природне утворення сформувалося близько 550 років тому. Стародавня лава досягла краю скелі, а подальша ерозія поступово сформувала характерне склепіння.

Морська арка Холей у 2010 році / фото Frank Kovalchek

Арка сягала приблизно 27 метрів у висоту та була популярною туристичною локацією, яку часто фотографували. Її існування, однак, ніколи не було постійним. Океан продовжував руйнувати скелі, поступово змінюючи форму узбережжя.

Це утворення красиве, але тимчасове, і має обмежений термін служби,

– зазначали в Службі національних парків США.

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Коли саме зникла арка?

Точний час обвалу невідомий. За даними NPS, 23 вересня арка ще стояла над океаном, а до 27 вересня вже зникла. У цей період парк був тимчасово закритий через тропічний шторм Ноло, тому припускають, що обвал міг статися саме тоді. Втім, її зникнення не стало повною несподіванкою.

Скелі навколо арки роками демонстрували ознаки нестабільності. Ситуацію погіршили землетруси під час виверження вулкана Кілауеа у 2018 році. А в січні 2020-го через нові тріщини парк закрив старий оглядовий майданчик і згодом облаштував новий на безпечнішій відстані. Того ж року сильні хвилі від тропічного шторму відкололи частину нижньої частини арки.

Морська арка Холей 30 вересня 2026 року / фото Janice Wei/NPS

Проте головною причиною поступового руйнування була диференціальна ерозія. М'якші ділянки породи стираються швидше, тоді як міцніші залишаються довше. Саме цей процес свого часу допоміг сформувати арку, а згодом призвів до її руйнування. Працівники парку знали, що постійний вплив хвиль зрештою зруйнує скельне утворення, хоча передбачити конкретну дату було неможливо.

У 2021 році NPS пояснювала, що арка врешті-решт розсиплеться в море, а на її місці з часом можуть сформуватися інші природні утворення, адже берегова лінія продовжує поступово змінюватися. Після обвалу парк також закликав туристів не наближатися до нестабільних країв скель. Там існує небезпека раптового обвалу та падіння в океан, що може загрожувати не лише самим відвідувачам, а і рятувальникам