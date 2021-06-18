Остров Бирючий расположен в Азовском море. Добраться туда можно на катере. Гид еще в пути интригует историями об этой местности. Уникальность острова Бирючий в его природе.

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Это не суетливый пляж на Арабатской Стрелке, который расположен на противоположном берегу Азовского моря. Туристов на острове Бирючий встречает совсем другое побережье.



Остров омывается Азовским морем / Фото 24 канала

На острове расположена президентская резиденция

Посещать остров Бирючий туристам разрешили аж в 2015 году. На острове-косе расположена президентская резиденция, которую построили во времена премьера Павла Лазаренко. Объект подчинен Государственному управлению делами.

По словам Ольги Новиковой, остров несколько раз посещали Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Леонид Кучма был там всего 1 раз.

Все так, как и для других (туристов – 24 канал). Приехал, остановился, побыл, посмотрел и уехал. Обычно прилетали на вертолете,

– рассказала специалист по рекреации Азово-Сивашского заповедника Ольга Новикова.

Коса превращается в остров

Коса вдоль занимает 24 километра, в ширину – 5. Ее площадь составляет более 7 тысяч гектаров. Остров Бирючий примыкает к Федотовой косе и к нему также есть дорога из Запорожской области. Впрочем, иногда доехать невозможно.

В шторм узкий перешеек перемывает и коса превращается в остров. Остров Бирючий охраняется законом и входит в состав Азово-Сивашского Национального природного парка.

Уникальный остров Бирючий: смотрите сюжет 24 канала

Остров-косу населяют уникальные животные и растения

На косе, в дикой природе, живут животные из "Красной книги". Остров Бирючий является удачным вариантом для фотосафари.

По словам специалиста заповедника Ольги Новиковой, на территории косы живет более тысячи ланей. Также там обитает асканский благородный олень. В степи есть и растения, которые входят в охранные списки. В частности, краснокнижные чабрец и ковыль.

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Что стоит посмотреть на острове

Президентскую резиденцию туристам не показывают. Однако можно посмотреть на 30-метровый маяк, который светит на расстоянии 15 миль, то есть 28 километров.



Маяк построили в 1878 году / Фото 24 канала

На косе-острове живут смотритель маяка с семьей и 25 сотрудников Национального природного парка. Отдых на острове Бирючий рассчитан не для каждого туриста, в частности, из-за сильного ветра.

Как попасть на остров Бирючий

Относительно количества туристов в Национальном природном парке есть квота. За сезон здесь могут принять не более 3 тысяч туристов. Чтобы туда добраться, стоит обратиться к турагентам в Геническе.



На косу можно попасть машиной или катером / Фото 24 канала

Цена экскурсии на катере составляет 700 гривен. От местного порта до острова Бирючий на катере плыть примерно 30 минут. Пока чрезмерного спроса остров Бирючий не имеет.