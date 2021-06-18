Бірючий острів розташований в Азовському морі. Добратись туди можна на катері. Гід ще у дорозі інтригує історіями про цю місцевість. Унікальність Бірючого у його природі.

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Це не метушливий пляж на Арбатській Стрілці, який розташований на протилежному березі Азовського моря. Туристів на Бірючому зустрічає зовсім інше узбережжя.



Острів омивається Азорським морем / Фото 24 каналу

На острові розташована президентська резиденція

Відвідувати острів Бірючий туристам дозволили аж у 2015 році. На острові-косі розташована президентська резиденція, яку збудували за часів прем'єра Павла Лазаренка. Об'єкт підпорядкований Державному управлінню справами.

За словами Новікової, острів декілька разів відвідували Петро Порошенко та Володимир Зеленський. Леонід Кучма був там лише 1 раз.

Все так, як і для інших (туристів – 24 канал). Приїхав, зупинився, побув, подивився і поїхав. Зазвичай прилітали на вертольоті,

– розповіла спеціалістка з рекреації Азово-Сиваського заповідника Ольга Новікова.

Коса перетворюється на острів

Коса займає уздовж 24 кілометри, завширшки – 5. Її площа становить понад 7 тисяч гектарів. Бірючий примикає до Федотової коси і до нього також є дорога із Запорізької області. Втім, інколи доїхати є неможливим.

У шторм вузький перешийок перемиває і коса перетворюється на острів. Бірючий охороняється законом і входить до складу Азово-Сиваського Національного природного парку.

Унікальний Бірючий острів: дивіться сюжет 24 каналу

Острів-косу населяють унікальні травини і рослини

На косі, в дикій природі, живуть тварини із "Червоної книги". Острів Бірючий є вдалим варіантом для фотосафарі.

За словами спеціалістки заповідника Ольги Новікової, на території коси живе понад тисяча ланей. Також там мешкає асканський благородний олень. У степу є й рослин, які входять до охоронних списків. Зокрема, червонокнижні чебрець та ковила.

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Що варто подивитись на острові

Президентську резиденцію туристам не показують. Однак можна подивитися на 30-метровий маяк, який світить на відстані 15 миль, тобто, 28 кілометрів.



Маяк збудували у 1878 році / Фото 24 каналу

На косі-острові живуть доглядач маяка із родиною та 25 співробітників Національного природного парку. Відпочинок на Бірючому розрахований не для кожного туриста, зокрема, через сильний вітер.

Як потрапити на Бірючий острів

Щодо кількості туристів в Національному природному парку є квота. За сезон тут можуть прийняти не більше 3 тисяч туристів. Аби туди дістатися, варто звернутися до турагентів у Генічеську.



На косу можна потрапити машиною або катером / Фото 24 каналу

Ціна екскурсії катером становить 700 гривень. Від місцевого порту до Бірючого катером плисти приблизно 30 хвилин. Поки надмірного попиту Бірючий не має.