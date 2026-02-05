Укр Рус
5 февраля, 23:03
Почему в самолетах запрещают перевозить более 100 миллилитров жидкости: с чего все началось

Юлия Турелык
Основные тезисы
Правило о перевозке в ручной клади жидкости до 100 миллилитров кажется раздражающей формальностью, с которой сталкивается каждый пассажир в аэропорту. Больший объем бутылки просят выбросить и не допускают с ней на борт.

Такое ограничение придумали не просто так. Стюардесса Татьяна Иванихина рассказала в своем инстаграме, что правило о жидкостях в ручной клади появилось после реальной угрозы взрывов на борту.

Почему на борт самолета можно брать только емкости до 100 миллиграммов?

По словам бортпроводницы, в 2006 году работники разоблачили план. На нескольких рейсах хотели использовать жидкие опасные вещества, замаскированные под обычные напитки и косметику. Отдельно они выглядели безопасно, но при смешивании могли стать серьезной угрозой.

Именно после этого в мире и ввели ограничения:

  • до 100 миллилитров в одной баночке;
  • все – в прозрачном пакете;
  • лимит на общий объем.

100 миллилитров – это количество, которое считают недостаточным для создания опасной реакции на борту. Поэтому когда на контроле просят выбросить воду – это не формальность. Это правила, написаны после предотвращенной трагедии,
– отметила Татьяна Иванихина.

Что интересно, в комментариях написали интересные детали, с которыми еще не все ознакомлены. Одна из пользовательниц рассказала, что живет в Лондоне, поэтому в 2 аэропортах уже установили оборудование, которое позволяет просканировать жидкость и везти в ручной клади более 100 миллилитров.

Этот факт подтвердила и другая пользовательница, которая несколько раз в конце прошлого года вылетала из Бристоля без ограничений по жидкости.

Где отменили правило о перевозке жидкости?

Некоторые аэропорты уже действительно начали отменять правило перевозки жидкости в 100 миллилитровых флаконах благодаря установлению сканеров безопасности, говорится в инстаграм-сообщении Lina Tour.

Теперь в ручной клади позволят везти до 2 литров жидкостей (напитки, шампуни, кремы, зубную пасту, аэрозоли и т.д.). Новые правила действуют сейчас только на тех пунктах контроля, где установлено CT/EDS CB сканеры.

Список стран, где ограничения уже не действуют:

  • Польша:
    Краков (KRK);
    Познань (POZ).
  • Италия:
    Милан-Линате (LIN);
    Милан-Мальпенса (MXP) – только в Терминале 1;
    Рим-Фьюмичино (FCO);
    Болонья (BLQ);
    Турин-Казелле (TRN);
    Бергамо (BGY).
  • Германия:
    Берлин-Бранденбург;
    Франкфурт (частично в Терминале 1);
    Мюнхен (частично).
  • Испания:
    Мадрид-Барахас;
    Барселона-Эль-Прат.
  • Мальта:
    Мальта.
  • Ирландия:
    Дублин.
  • Великобритания:
    Эдинбург, Шотландия;
    Бирмингем, Англия.
  • Финляндия:
    Хельсинки-Вантаа (HEL) - полная отмена ограничений.

Частые вопросы

Почему было введено ограничение на жидкости в ручной клади до 100 миллилитров?

Ограничение на жидкости в ручной клади до 100 миллилитров было введено после того, как в 2006 году был раскрыт план использования жидких опасных веществ на борту самолетов – замаскированных под обычные напитки и косметику. Такое ограничение имеет целью предотвратить возможность создания опасной реакции на борту.

Какие новые правила для перевозки жидкостей уже действуют в некоторых аэропортах?

В некоторых аэропортах уже позволяют перевозить до 2 литров жидкостей в ручной клади благодаря установке CT/EDS CB сканеров. Эти новые правила действуют только на пунктах контроля с соответствующим оборудованием.

В каких странах уже сняты ограничения на перевозку жидкостей?

Ограничения на перевозку жидкостей уже сняты в некоторых аэропортах Польши, Италии, Германии, Испании, Мальты, Ирландии, Великобритании и Финляндии. Например, в финском аэропорту Хельсинки-Вантаа – полная отмена ограничений.