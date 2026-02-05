Почему в самолетах запрещают перевозить более 100 миллилитров жидкости: с чего все началось

Правило о перевозке в ручной клади жидкости до 100 миллилитров кажется раздражающей формальностью, с которой сталкивается каждый пассажир в аэропорту. Больший объем бутылки просят выбросить и не допускают с ней на борт.

Такое ограничение придумали не просто так. Стюардесса Татьяна Иванихина рассказала в своем инстаграме, что правило о жидкостях в ручной клади появилось после реальной угрозы взрывов на борту.

Почему на борт самолета можно брать только емкости до 100 миллиграммов?

По словам бортпроводницы, в 2006 году работники разоблачили план. На нескольких рейсах хотели использовать жидкие опасные вещества, замаскированные под обычные напитки и косметику. Отдельно они выглядели безопасно, но при смешивании могли стать серьезной угрозой.

Именно после этого в мире и ввели ограничения:

до 100 миллилитров в одной баночке;

все – в прозрачном пакете;

лимит на общий объем.

100 миллилитров – это количество, которое считают недостаточным для создания опасной реакции на борту. Поэтому когда на контроле просят выбросить воду – это не формальность. Это правила, написаны после предотвращенной трагедии,

– отметила Татьяна Иванихина.

Что интересно, в комментариях написали интересные детали, с которыми еще не все ознакомлены. Одна из пользовательниц рассказала, что живет в Лондоне, поэтому в 2 аэропортах уже установили оборудование, которое позволяет просканировать жидкость и везти в ручной клади более 100 миллилитров.

Этот факт подтвердила и другая пользовательница, которая несколько раз в конце прошлого года вылетала из Бристоля без ограничений по жидкости.

Где отменили правило о перевозке жидкости?

Некоторые аэропорты уже действительно начали отменять правило перевозки жидкости в 100 миллилитровых флаконах благодаря установлению сканеров безопасности, говорится в инстаграм-сообщении Lina Tour.

Теперь в ручной клади позволят везти до 2 литров жидкостей (напитки, шампуни, кремы, зубную пасту, аэрозоли и т.д.). Новые правила действуют сейчас только на тех пунктах контроля, где установлено CT/EDS CB сканеры.

Список стран, где ограничения уже не действуют:

Польша:

Краков (KRK);

Познань (POZ).

Милан-Линате (LIN);

Милан-Мальпенса (MXP) – только в Терминале 1;

Рим-Фьюмичино (FCO);

Болонья (BLQ);

Турин-Казелле (TRN);

Бергамо (BGY).

Берлин-Бранденбург;

Франкфурт (частично в Терминале 1);

Мюнхен (частично).

Мадрид-Барахас;

Барселона-Эль-Прат.

Мальта.

Дублин.

Эдинбург, Шотландия;

Бирмингем, Англия.

Хельсинки-Вантаа (HEL) - полная отмена ограничений.

