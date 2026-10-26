Не пожимайте руку при первой встрече: какие правила японского этикета следует знать туристам

В Японии даже обычный взмах рукой или поклон могут многое сказать об отношении к собеседнику. Некоторые жесты, привычные для туристов, здесь могут оказаться неуместными.

Японская журналистка Мидзуки Учияма, прожившая 10 лет в Токио и Осаке, рассказала BBC о негласных правилах языка тела в Японии. Она объяснила, как местные жители используют жесты в повседневной жизни и почему туристам стоит знать об этих особенностях, чтобы лучше понимать японскую культуру.

Почему в Японии по-разному прощаются с людьми?

В Японии способ прощания зависит не только от близости между людьми, но и от их возраста и социального положения. То, что уместно при встрече с другом, может быть неуместно в общении со старшим человеком. Как объясняет Мидзуки Учияма, ровесникам она обычно машет рукой, а старшим людям может поклониться, даже если хорошо их знает. Также журналистка никогда не указывает пальцем на человека и не пожимает руку при первой встрече.

Эти привычки связаны с японским этикетом, в котором важную роль играет уважение к собеседнику. Например, в японской культуре существует понятие "сенпай" – старший или более опытный участник группы – и "кохай", то есть младший или менее опытный. Даже разница в возрасте в один год может влиять на общение. Значение имеет и глубина поклона: она помогает выразить уважение, благодарность или извинения.

Глубина поклона помогает выразить уважение, благодарность или извинения / фото Canva

Почему японцы сдержанно жестикулируют и соблюдают дистанцию?

На японский язык тела влияет понятие "омоияри", которое означает внимательность к чувствам других. Речь идет о способности представить, что чувствует собеседник, и вести себя так, чтобы не создавать ему неудобств. Японцы обычно используют сдержанные жесты, избегают чрезмерно активных движений и уважают личное пространство других. Физические контакты оставляют для особых случаев.

Это особенно заметно в общественных местах. В переполненном транспорте или на туристических объектах люди могут незаметным жестом показать, что освобождают место для кого-то другого. Так они взаимодействуют без лишних слов и не привлекают излишнего внимания.

Однако японцы не всегда общаются одинаково, и не каждый жест имеет скрытый смысл. Например, поднятый большой палец, как и во многих западных странах, обычно означает что-то положительное.

Какие жесты стоит знать туристам в Японии?

Чтобы лучше понять японцев, не обязательно свободно владеть их языком. Достаточно наблюдать за поведением местных жителей и учитывать ситуацию. Прежде всего стоит помнить о 3 основных правилах:

Учитывайте возраст и статус собеседника. Поклон может быть более уместен, чем обычный взмах рукой, при общении со старшим человеком.

Поклон может быть более уместен, чем обычный взмах рукой, при общении со старшим человеком. Уважайте личное пространство. В Японии обычно избегают лишних физических контактов и слишком активной жестикуляции.

В Японии обычно избегают лишних физических контактов и слишком активной жестикуляции. Не указывайте пальцем на людей. Также обращайте внимание на реакции окружающих и старайтесь не создавать неудобств другим.

Но не стоит пытаться найти особое значение в каждом движении: некоторые жесты в Японии имеют такой же смысл, как и в других странах.