Не тисніть руку під час першої зустрічі: які правила японського етикету варто знати туристам

Японська журналістка Мідзукі Учіяма, яка 10 років жила в Токіо й Осаці, розповіла BBC про негласні правила мови тіла в Японії. Вона пояснила, як місцеві жителі використовують жести в повсякденному житті та чому туристам варто знати ці особливості, щоб краще розуміти японську культуру.

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Чому в Японії по-різному прощаються з людьми?

У Японії спосіб прощання залежить не лише від близькості між людьми, а й від їхнього віку та соціального становища. Те, що доречно під час зустрічі з другом, може бути недоречним у спілкуванні зі старшою людиною. Як пояснює Мідзукі Учіяма, ровесникам вона зазвичай махає рукою, а старшим людям може вклонитися, навіть якщо добре їх знає. Також журналістка ніколи не вказує пальцем на людину і не потискає руку під час першої зустрічі.

Ці звички пов'язані з японським етикетом, у якому важливу роль відіграє повага до співрозмовника. Наприклад, у японській культурі є поняття сенпай – старший або досвідченіший учасник групи – та кохай, тобто молодший або менш досвідчений. Навіть різниця у віці в один рік може впливати на спілкування. Значення має і глибина поклону: вона допомагає передати повагу, вдячність або вибачення.

Глибина поклону допомагає передати повагу, вдячність або вибачення / фото Canva

Чому японці стримано жестикулюють і дотримуються дистанції?

На японську мову тіла впливає поняття omoiyari, яке означає уважність до почуттів інших. Ідеться про здатність уявити, що відчуває співрозмовник, і поводитися так, щоб не створювати йому незручностей. Японці зазвичай використовують стримані жести, уникають надмірно активних рухів і поважають особистий простір інших. Фізичні контакти залишають для особливих випадків.

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Це особливо помітно в громадських місцях. У переповненому транспорті чи на туристичних локаціях люди можуть непомітним жестом показати, що звільняють місце для когось іншого. Так вони взаємодіють без зайвих слів і не привертають надмірної уваги.

Однак японці не завжди спілкуються однаково, і не кожен жест має прихований сенс. Наприклад, піднятий великий палець, як і в багатьох західних країнах, зазвичай означає щось позитивне.

Які жести варто знати туристам у Японії?

Щоб краще порозумітися з японцями, не обов'язково вільно володіти їхньою мовою. Достатньо спостерігати за поведінкою місцевих жителів і враховувати ситуацію. Передусім варто пам'ятати про 3 основні правила:

Зважайте на вік і статус співрозмовника. Уклін може бути доречнішим за звичайний помах рукою під час спілкування зі старшою людиною.

Уклін може бути доречнішим за звичайний помах рукою під час спілкування зі старшою людиною. Поважайте особистий простір. У Японії зазвичай уникають зайвих фізичних контактів і надто активної жестикуляції.

У Японії зазвичай уникають зайвих фізичних контактів і надто активної жестикуляції. Не вказуйте пальцем на людей. Також звертайте увагу на реакції оточення та намагайтеся не створювати незручностей іншим.

Але не варто намагатися знайти особливе значення в кожному русі: деякі жести в Японії мають таке саме значення, як і в інших країнах.