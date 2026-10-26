Не пожимайте руку при первой встрече: какие правила японского этикета следует знать туристам

Японцы кланяются / Фото: Canva
В Японии даже обычный взмах рукой или поклон могут многое сказать об отношении к собеседнику. Некоторые жесты, привычные для туристов, здесь могут оказаться неуместными.
Японская журналистка Мидзуки Учияма, прожившая 10 лет в Токио и Осаке, рассказала BBC о негласных правилах языка тела в Японии. Она объяснила, как местные жители используют жесты в повседневной жизни и почему туристам стоит знать об этих особенностях, чтобы лучше понимать японскую культуру.
Почему в Японии по-разному прощаются с людьми?
В Японии способ прощания зависит не только от близости между людьми, но и от их возраста и социального положения. То, что уместно при встрече с другом, может быть неуместно в общении со старшим человеком. Как объясняет Мидзуки Учияма, ровесникам она обычно машет рукой, а старшим людям может поклониться, даже если хорошо их знает. Также журналистка никогда не указывает пальцем на человека и не пожимает руку при первой встрече.
Эти привычки связаны с японским этикетом, в котором важную роль играет уважение к собеседнику. Например, в японской культуре существует понятие "сенпай" – старший или более опытный участник группы – и "кохай", то есть младший или менее опытный. Даже разница в возрасте в один год может влиять на общение. Значение имеет и глубина поклона: она помогает выразить уважение, благодарность или извинения.
Почему японцы сдержанно жестикулируют и соблюдают дистанцию?
На японский язык тела влияет понятие "омоияри", которое означает внимательность к чувствам других. Речь идет о способности представить, что чувствует собеседник, и вести себя так, чтобы не создавать ему неудобств. Японцы обычно используют сдержанные жесты, избегают чрезмерно активных движений и уважают личное пространство других. Физические контакты оставляют для особых случаев.
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Это особенно заметно в общественных местах. В переполненном транспорте или на туристических объектах люди могут незаметным жестом показать, что освобождают место для кого-то другого. Так они взаимодействуют без лишних слов и не привлекают излишнего внимания.
Однако японцы не всегда общаются одинаково, и не каждый жест имеет скрытый смысл. Например, поднятый большой палец, как и во многих западных странах, обычно означает что-то положительное.
Какие жесты стоит знать туристам в Японии?
Чтобы лучше понять японцев, не обязательно свободно владеть их языком. Достаточно наблюдать за поведением местных жителей и учитывать ситуацию. Прежде всего стоит помнить о 3 основных правилах:
- Учитывайте возраст и статус собеседника. Поклон может быть более уместен, чем обычный взмах рукой, при общении со старшим человеком.
- Уважайте личное пространство. В Японии обычно избегают лишних физических контактов и слишком активной жестикуляции.
- Не указывайте пальцем на людей. Также обращайте внимание на реакции окружающих и старайтесь не создавать неудобств другим.
Но не стоит пытаться найти особое значение в каждом движении: некоторые жесты в Японии имеют такой же смысл, как и в других странах.
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