Повисла в мини-юбке на полке для багажа: бортпроводница поразила сеть – фото

Стюардессы постоянно находят себе развлечения, когда пассажиры самолета покидают борт. Кто-то выполняет акробатические трюки, забирается на тележку для еды, другие же проявляют еще больше креатива.

Вот, например, девушка под ником @danitales, работающая в одной из авиакомпаний, решила сфотографироваться в необычной позе. Снимок опубликовал аккаунт, освещающий досуг членов экипажа.

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Стюардесса поразила сеть новым трюком

На размещенном в сети кадре стюардесса в мини-юбке залезла по пояс в багажную полку и свесила стройные ноги вниз.

Она одета в черную униформу и туфли на высоком каблуке.



Стюардесса покорила сеть новым трюком / Фото с инстаграма @cabin_crew_beauties

Пользователи сети оценили фотографию и оставили разные, в том числе забавные, комментарии:

"Я думаю, что она застряла!";

"Не могу дождаться, чтобы увидеть бизнес-класс";

"Прекрасная женщина!";

"Дайте мне эти ноги, пожалуйста".

Отметим, ранее стюардесса Кэт Камалани назвала необычный способ пронесения дополнительных вещей в салон самолета.