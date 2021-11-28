Повисла в мини-юбке на полке для багажа: бортпроводница поразила сеть – фото
Источник:инстаграм @cabin_crew_beauties
Стюардессы постоянно находят себе развлечения, когда пассажиры самолета покидают борт. Кто-то выполняет акробатические трюки, забирается на тележку для еды, другие же проявляют еще больше креатива.
Вот, например, девушка под ником @danitales, работающая в одной из авиакомпаний, решила сфотографироваться в необычной позе. Снимок опубликовал аккаунт, освещающий досуг членов экипажа.
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Стюардесса поразила сеть новым трюком
На размещенном в сети кадре стюардесса в мини-юбке залезла по пояс в багажную полку и свесила стройные ноги вниз.
Она одета в черную униформу и туфли на высоком каблуке.
Стюардесса покорила сеть новым трюком / Фото с инстаграма @cabin_crew_beauties
Пользователи сети оценили фотографию и оставили разные, в том числе забавные, комментарии:
- "Я думаю, что она застряла!";
- "Не могу дождаться, чтобы увидеть бизнес-класс";
- "Прекрасная женщина!";
- "Дайте мне эти ноги, пожалуйста".
Отметим, ранее стюардесса Кэт Камалани назвала необычный способ пронесения дополнительных вещей в салон самолета.