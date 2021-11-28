От, наприклад, дівчина під ніком @danitales, яка працює в одній з авіакомпаній, вирішила сфотографуватися в незвичайній позі. Знімок опублікував аккаунт, який висвітлює дозвілля членів екіпажу.
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Стюардеса вразила мережу новим трюком
На розміщеному в мережі кадрі стюардеса в мініспідниці залізла по пояс в багажну полицю й, звісила стрункі ноги донизу.
Вона одягнена в чорну уніформу і туфлі на високих підборах.
Стюардеса підкорила мережу новим трюком / Фото з інстаграму @cabin_crew_beauties
Користувачі мережі оцінили світлину та залишили різні, зокрема кумедні, коментарі:
- "Я думаю, що вона застрягла!";
- "Не можу дочекатися, щоб побачити бізнес-клас";
- "Прекрасна жінка!";
- "Дайте мені ці ноги, будь ласка".
Відзначимо, раніше стюардеса Кет Камалані назвала незвичайний спосіб пронесення додаткових речей до салону літака.