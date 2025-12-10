Здесь дешевле, чем в Берлине: недооцененный среди туристов город, в который сложно не влюбиться
- Потсдам, расположен недалеко от Берлина, известен своими величественными дворцами, парками и прусским наследием, является частью культурного ландшафта ЮНЕСКО.
- Среди главных достопримечательностей: парк Сан-Суси, Новый дворец, Голландский квартал, а также доступная жизнь по сравнению с Берлином или Мюнхеном.
Не знаете, куда спланировать следующее путешествие по Германии? Не проблема, ведь мы нашли идеальный вариант. Этот город имеет множество интересных мест, а его особая атмосфера точно подарит лучшие впечатления во время путешествия.
Что посетить, если надоел Берлин?
Всего в 25 минутах езды на поезде от Берлина расположен Потсдам – это пригородный город с величественными дворцами, парками и богатым прусским наследием. Почти окружен рекой Гавел и озерами, он похож на остров, соединенный небольшими мостами.
Столица Бранденбурга (федеральная земля Германии) славится наибольшим количеством дворцов на душу населения и местом съемки первого немого фильма в 1912 году. Культурный ландшафт Потсдама признан ЮНЕСКО и включает более 500 гектаров парков и 150 зданий.
Что важно, жизнь в Потсдаме дешевле дешевле, чем в Берлине или Мюнхене: то же местное пиво стоит 3,50 – 6 евро, 5 – 10 евро транспорт, 15 – 25 евро питание и 10 – 20 евро входные билеты и развлечения. Средняя стоимость проживания в отеле или апартаментах составляет около 70 – 120 евро за ночь в зависимости от уровня комфорта и сезона.
TripAdvisor рекомендует посетить несколько обязательных мест, если вы планируете путешествие в Потсдам:
- Дворец Сан-Суси – роскошный дворец Фридриха Великого 18 века, окруженный величественным парком площадью 600 акров.
Атмосфера дворца Сан-Суси: смотреть видео
- Парк Сан-Суси – большой садово-парковый комплекс вокруг дворца, известный своей красотой.
- Райский сад Потсдама – исторический сад с красивой архитектурой и ландшафтным дизайном.
- Новый дворец (Neues Palais)) – историческое здание с аудиогидом для посетителей, пример дворцовой архитектуры 18 века.
- Голландский квартал – район Потсдама с уникальной голландской архитектурой 18 века.
Что посетить в Германии?
Очень советуем посетить Мюнхен в Германии, и хотя там мало туристов, оно немало интересного. Как вот, например, на одной из улиц города есть множество изысканных бутиков, где можно найти много необычных подарков для себя.
Или же, узнайте о Ротенбург-на-Таубери в Германии, что является одним из лучших для отпуска по всей Европе. Прогулка здесь напоминает путешествие в прошлое, ведь старый город окружают известные, хорошо сохранившиеся городские стены, по которым могут прогуляться как местные жители, так и туристы.
