10 декабря, 17:10
Здесь дешевле, чем в Берлине: недооцененный среди туристов город, в который сложно не влюбиться

Милена Бордакова
Основные тезисы
  • Потсдам, расположен недалеко от Берлина, известен своими величественными дворцами, парками и прусским наследием, является частью культурного ландшафта ЮНЕСКО.
  • Среди главных достопримечательностей: парк Сан-Суси, Новый дворец, Голландский квартал, а также доступная жизнь по сравнению с Берлином или Мюнхеном.

Не знаете, куда спланировать следующее путешествие по Германии? Не проблема, ведь мы нашли идеальный вариант. Этот город имеет множество интересных мест, а его особая атмосфера точно подарит лучшие впечатления во время путешествия.

Заинтересовала локация? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на Daily Mail.

Что посетить, если надоел Берлин?

Всего в 25 минутах езды на поезде от Берлина расположен Потсдам – это пригородный город с величественными дворцами, парками и богатым прусским наследием. Почти окружен рекой Гавел и озерами, он похож на остров, соединенный небольшими мостами.

Улочки Потсдама / фото TripAdvisori

Столица Бранденбурга (федеральная земля Германии) славится наибольшим количеством дворцов на душу населения и местом съемки первого немого фильма в 1912 году. Культурный ландшафт Потсдама признан ЮНЕСКО и включает более 500 гектаров парков и 150 зданий.

Что важно, жизнь в Потсдаме дешевле дешевле, чем в Берлине или Мюнхене: то же местное пиво стоит 3,50 – 6 евро, 5 – 10 евро транспорт, 15 – 25 евро питание и 10 – 20 евро входные билеты и развлечения. Средняя стоимость проживания в отеле или апартаментах составляет около 70 – 120 евро за ночь в зависимости от уровня комфорта и сезона.

TripAdvisor рекомендует посетить несколько обязательных мест, если вы планируете путешествие в Потсдам:

  • Дворец Сан-Суси – роскошный дворец Фридриха Великого 18 века, окруженный величественным парком площадью 600 акров.

  • Парк Сан-Суси – большой садово-парковый комплекс вокруг дворца, известный своей красотой.
  • Райский сад Потсдама – исторический сад с красивой архитектурой и ландшафтным дизайном.
  • Новый дворец (Neues Palais)) – историческое здание с аудиогидом для посетителей, пример дворцовой архитектуры 18 века.
  • Голландский квартал – район Потсдама с уникальной голландской архитектурой 18 века.

Частые вопросы

Что делает Потсдам привлекательным для туристов?

Потсдам – это пригородный город с величественными дворцами, парками и богатым прусским наследием. Он окружен рекой Гавел и озерами, имеет культурный ландшафт, признанный ЮНЕСКО, и славится наибольшим количеством дворцов на душу населения.

Какие основные туристические места можно посетить в Потсдаме?

В Потсдаме стоит посетить Дворец Сан-Суси, Парк Сан-Суси, Райский сад Потсдама, Новый дворец и Голландский квартал, которые предлагают уникальную архитектуру и культурный опыт.

Какие преимущества жизни в Потсдаме по сравнению с Берлином или Мюнхеном?

Жизнь в Потсдаме дешевле, чем в Берлине или Мюнхене. Например, местное пиво стоит 3,50 – 6 евро, транспорт 5 – 10 евро, питание 15 – 25 евро, а входные билеты и развлечения 10 – 20 евро.