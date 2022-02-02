Потрясающая панорама на Пальму Джумейра: в Дубае открыли новую смотровую площадку
Источник:The National News
На искусственном острове Пальма Джумейра в Дубае открыли самую высокую смотровую площадку. Ее назвали "The Next Level".
Новая достопримечательность для туристов и жителей страны расположена на высоте 250 метров над уровнем моря в небоскребе "Пальмовая башня". Отсюда открывается невероятный панорамный обзор в 360 градусов на город и Персидский залив.
Интересно В Саудовской Аравии во дворцах откроют роскошные отели: как они будут выглядеть
В Дубае открыли новую смотровую площадку
Так, площадка "The Next Level" раскинулась на 54-м этаже, и является продолжением The View at The Palm.
Последняя – не просто смотровая площадка, а целый развлекательный комплекс на высоте 240 метров, 52 этаж. Она начала функционировать в апреле 2021 года и быстро стала одной из главных достопримечательностей Дубая.
После потрясающего успеха The View at The Palm, мы рады поднять этот опыт на новые высоты, представив The Next Level, добавив новое измерение к тому, что уже очень популярно,
– заявил Омар Хоори, главный специалист по активам Nakheel.
По его словам, это однозначно must-see локация.
Смотровая площадка "The Next Level" / Фото Энтони Робертсона / The National
Потрясающее открытие новой площадки
Открытие смотровой площадки "The Next Level" состоялось в настоящем дубайском стиле – громко и с размахом.
Так, площадку на один день превратили в каток, а эмиратскую фигуристку Захру Лари сбросили с вертолета. На "арене" для катания, самой высокой точке Пальмы Джумейра, девушка продемонстрировала серию акробатических трюков.
Смотрите видео этого уникального действа:
Во сколько обойдется поход на смотровые площадки
Общие билеты можно приобрести по цене от 175 дирхамов для взрослых и 120 дирхамов для подростков от 4 до 12 лет. Такая стоимость содержит быстрый доступ к уровням 52 и 54, а также самостоятельную экскурсию.
Если же хотите получить ускоренный доступ, экскурсию в сопровождении гида и доступ в VIP-зал, то можно приобрести VIP-билеты – 325 дирхамов для взрослых и 145 дирхамов для подростков.