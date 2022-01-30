Поток туристов вырос на 26%: откуда путешествуют в Украину больше всего
Источник:ГПСУ
В 2021 году иностранцы проявляли к Украине все больший интерес. В общей сложности их количество выросло на 26%.
Государственная пограничная служба подытожила объемы пропускных операций за 2021 год. Она сформировала список стран, граждане которых приезжали в Украину чаще всего.
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Из каких стран приезжали в Украину чаще всего
Рейтинг возглавили граждане Республики Молдова – более 1,05 миллиона человек. Второе и третье места заняли резиденты РФ и Польши – 518 и 310 тысяч человек.
При этом, хотя Беларусь и на 4 строчке, поток туристов из этой страны снизился на 41% с показателем 272 тысячи человек. Также в пятерку лидеров попала Румыния, откуда приехало 264 тысячи путешественников, что на 15% больше 2020-го.
10 стран по количеству иностранцев, въехавших в Украину
- Молдова – 1,05 миллионов;
- Россия – 519 тысяч;
- Польша – 310 тысяч;
- Беларусь – 272 тысячи;
- Румыния – 264 тысячи;
- Турция – 246 тысяч;
- Венгрия – 227 тысяч;
- Германия – 154 тысячи;
- Израиль – 133 тысячи;
- США – 103 тысячи.
Откуда путешествовали в Украину в 2021 году чаще всего / Инфографика ГПСУ
В то же время больше всего вырос поток туристов из Саудовской Аравии – более чем в 100 раз.
Весьма интересным выглядит тот факт, что в течение прошлого года количество граждан Саудовской Аравии, которые приезжали в Украину в основном с целью туризма, выросло в 103 раза, и это абсолютный рекорд прироста,
– отмечают в ГПСУ.
В целом количество иностранцев, побывавших в Украине в прошлом году, выросло на 26% и составило 4,27 миллиона человек.Обратите внимание! Госпогранслужба сформировала перечень направлений, по которым украинцы ездили чаще всего – там оказались 10 популярных стран.