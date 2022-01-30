Поток туристов вырос на 26%: откуда путешествуют в Украину больше всего

В 2021 году иностранцы проявляли к Украине все больший интерес. В общей сложности их количество выросло на 26%.

Государственная пограничная служба подытожила объемы пропускных операций за 2021 год. Она сформировала список стран, граждане которых приезжали в Украину чаще всего.

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Из каких стран приезжали в Украину чаще всего

Рейтинг возглавили граждане Республики Молдова – более 1,05 миллиона человек. Второе и третье места заняли резиденты РФ и Польши – 518 и 310 тысяч человек.

При этом, хотя Беларусь и на 4 строчке, поток туристов из этой страны снизился на 41% с показателем 272 тысячи человек. Также в пятерку лидеров попала Румыния, откуда приехало 264 тысячи путешественников, что на 15% больше 2020-го.

10 стран по количеству иностранцев, въехавших в Украину

Молдова – 1,05 миллионов; Россия – 519 тысяч; Польша – 310 тысяч; Беларусь – 272 тысячи; Румыния – 264 тысячи; Турция – 246 тысяч; Венгрия – 227 тысяч; Германия – 154 тысячи; Израиль – 133 тысячи; США – 103 тысячи.



Откуда путешествовали в Украину в 2021 году чаще всего / Инфографика ГПСУ

В то же время больше всего вырос поток туристов из Саудовской Аравии – более чем в 100 раз.

Весьма интересным выглядит тот факт, что в течение прошлого года количество граждан Саудовской Аравии, которые приезжали в Украину в основном с целью туризма, выросло в 103 раза, и это абсолютный рекорд прироста,

– отмечают в ГПСУ.

В целом количество иностранцев, побывавших в Украине в прошлом году, выросло на 26% и составило 4,27 миллиона человек.