Державна прикордонна служба підсумувала обсяги пропускних операцій за 2021 рік. Вона сформувала перелік країн, громадяни яких приїжджали до України найчастіше.

Цікаво Понад 2 000 доларів на особу: туристи з якої країни витрачають в Україні найбільше грошей

З яких країн приїжджали до України найчастіше

Рейтинг очолили громадяни Республіки Молдова – понад 1,05 мільйона осіб. Друге та третє місця посіли резиденти РФ та Польщі – 518 та 310 тисяч осіб.

При цьому, хоч Білорусь і на 4 сходинці, потік туристів з цієї країни знизився на 41% з показником 272 тисячі осіб. Також до п'ятірки лідерів потрапила Румунія, звідки приїхало 264 тисячі мандрівників, що на 15% більше ніж 2020-го.

10 країн за кількістю іноземців, що в'їхали до України

Молдова – 1,05 мільйонів; Росія – 519 тисяч; Польща – 310 тисяч; Білорусь – 272 тисячі; Румунія – 264 тисячі; Туреччина – 246 тисяч; Угорщина – 227 тисяч; Німеччина – 154 тисячі; Ізраїль – 133 тисячі; США – 103 тисячі.



Звідки подорожували до України у 2021 році найчастіше / Інфографіка ДПСУ

Водночас найбільше зріс потік туристів з Саудівської Аравії – у понад 100 разів.

Досить цікавим виглядає той факт, що впродовж минулого року кількість громадян Саудівської Аравії, які приїздили в Україну здебільшого з метою туризму, зросла у 103 рази і це абсолютний рекорд приросту,

– зазначають в ДПСУ.

Загалом кількість іноземців, які побували в Україні торік зросла на 26% та склала 4,27 мільйона осіб.