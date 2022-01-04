После трехлетнего перерыва: Таиланд открыл популярный пляж, где снимали фильм с Ди Каприо
Источник:BBC
Популярный пляж Майя Бэй в Таиланде принял первых туристов. Известно, что работа туристической локации временно остановилась по ряду причин.
В 2018 году бухту закрыли для посещения. Стремительный наплыв туристов нанес ущерб окружающей среде.
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Пляж Майя Бэй: что известно о туристической достопримечательности Таиланда
Легендарный пляж расположен в Андаманском море. Локация стала особенно популярной после выхода в 2000 году фильма "Пляж" с голливудским актером Леонардо Ди Каприо. В 2008 году количество туристов выросло до 170 человек в день, а к 2018 году их количество выросло примерно до 5000 посетителей. Это привело к гибели большинства коралловых рифов.
В 2018 году количество туристов выросло до рекордных показателей и привело к уничтожению экосистемы / Фото Unsplash
Открытие пляжа было запланировано на лето 2021 года, однако в связи с распространением COVID-19 власти отложили процесс.
Сейчас экосистема острова возобновилась.
Акулы вернулись, коралловые рифы снова разрастаются, а вода становится прозрачной. Это доказывает, что природа исцелится, если мы дадим ей время, и мы должны потрудиться, чтобы так и было,
– отметил губернатор Управления по туризму Таиланда Ютасак Супасорн.
По его словам, одновременно посетить остров смогут не больше 375 человек. Купаться туристам пока запрещено, а лодки могут причаливать только в определенных местах, чтобы не повредить коралловые рифы.
Условия въезда в Таиланд
- Международные путешествия в Таиланд разрешены. Иностранные туристы должны предоставить подтверждение туристической страховки, включающей полное покрытие на случай COVID-19 на сумму не менее 50 тысяч долларов США на медицинские расходы и проживание в связи с COVID-19.
- Путешественники Phuket Sandbox должны предъявить международный сертификат о полной вакцинации против COVID-19 с использованием утвержденной вакцины. Эти путешественники будут сокращенный период карантина – 7 дней.
- Путешественники должны находиться на 10-дневном карантине в забронированном утвержденном государственном учреждении. По прибытии необходимо предъявить подтверждение предварительной оплаты бронирования.
- Во время вылета необходимо предоставить подтверждение отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного в течение предыдущих 72 часов. Это не касается граждан, путешествующих не по программе Phuket Sandbox.
COVID-19 в Таиланде: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 4 января 2022 года в Таиланде выявлено 2 235 576 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 21 750 летальных;
- В то же время 2 180 321 человек поборол болезнь.