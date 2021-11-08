После 20 месяцев запрета: США открывают границы для туристов из более чем 30 стран

Соединенные Штаты с 8 ноября открывают границы для путешественников из более чем 30 стран, в том числе Великобритании и государств Евросоюза. Однако попасть в страну могут только вакцинированные туристы.

Запрет на въезд в страну был введен еще в начале 2020 года. Он длился 20 месяцев.

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США открывают границы для путешественников

С 8 ноября в США будут пускать туристов из более чем 30 стран.

Согласно новым правилам, иностранные путешественники должны будут показать документ о полной вакцинации препаратами, признанными ВОЗ. Путешественникам не придется проходить карантин.

Запрет на поездки снимается для жителей Великобритании, стран Шенгена – группы из 26 европейских стран, Бразилии, Китая, Индии, Ирландии, Южной Африки, Ирана. Сухопутные границы США с соседями из Канады и Мексики также будут открыты.

Мигранты на границе, туристов предупреждают об очередях

Издание сообщает, что тысячи мигрантов уже прибыли в районы вдоль мексикано-американской границы Мексики в надежде воспользоваться смягченными правилами.

Компании-конкуренты совершат синхронизированный вылет из аэропорта британского Хитроу в знак прекращения запрета на поездки в США.

В то же время авиакомпания United Airlines заявила, что ожидает увеличения количества прибывающих в страну пассажиров на 50%. Кроме того, исполнительный директор Delta Эд Бастиан предупредил путешественников о возможных очередях.