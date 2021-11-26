Все из-за недавнего роста количества коронавирусных инфекций. Об этом сообщил премьер-министр страны Антониу Кошта, добавив, что в Португалии не наблюдался такой всплеск, как в других странах Европы.

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Португалия восстанавливает карантинные ограничения

Так, с 1 декабря в Португалии снова начнут действовать следующие ограничения:

ношение маски станет обязательным в закрытых помещениях;

для входа в рестораны, кинотеатры и гостиницы необходимо предъявить цифровой сертификат о вакцинации или выздоровлении от коронавируса;

негативный тест для посещения больниц, домов престарелых, спортивных мероприятий, баров и дискотек, в частности для вакцинированных.

Кроме того, каждый прилетающий из-за границы должен предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Авиакомпании, которые будут перевозить личностей без теста, будут оштрафованы на 20 000 евро. Требование касается и полностью вакцинированных.

Правительство Португалии также рекомендует регулярное самотестирование и работу из дома, когда это возможно.

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