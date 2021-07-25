Португалия открывается для украинцев: что нужно для въезда
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Украинцы смогут свободно путешествовать в Португалию. Свои границы страна откроет уже с 26 июля.
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что "страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС".
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Португалия открывается с 26 июля для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС,
– сообщил Кулеба.
Он также посоветовал украинцам: "перед покупкой билетов проверяйте все условия въезда в страны на нашей интерактивной карте".
На портале МИД Украины пока указано, что гражданам Украины разрешен только временный въезд. Правило действует с 00:00 26 июля до 23: 59 08 августа.
Действующими остаются следующие требования:
- ПЦР-тест должен быть сделан не ранее 72 часов до въезда;
- Быстрый тест должен быть сделан не ранее 48 часов до въезда.
"Также разрешено прибытие в Португалию с любой целью путешественникам, в частности, гражданам Украины, которые имеют действующий европейский (выданный в любой стране ЕС) COVID-сертификат", – говорится в сообщении.Заметьте! Кулеба рассказал, что с 27 июля украинцам также откроют въезд на территории Испании. Чиновник отметил: "свобода путешествий украинцев – среди приоритетов МИД".