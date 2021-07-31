Об этом сообщил премьер-министр Португалии. Он добавил, что заведения закрылись, чтобы стимулировать местное население прививаться от COVID-19.
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Что известно о ситуации в Португалии
Антонио Коста, премьер-министр Португалии, сообщил, что клубы остаются закрытыми до 31 октября. Их закрыли еще в 2020 году, в начале пандемии и не спешат открывать сейчас.
Правительство надеется, что до конца октября будет сформирован коллективный иммунитет и будет вакцинировано более 85% населения.
Для того ввели 3 этапа вакцинации.
- 1 августа - первый этап, на котором должно быть в 57% вакцинированных людей;
- 5 сентября начнется фаза вторая;
- в октябре стартует заключительная фаза, мерилом которой должно быть 85% привитых.