Об этом сообщил премьер-министр Португалии. Он добавил, что заведения закрылись, чтобы стимулировать местное население прививаться от COVID-19.

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Что известно о ситуации в Португалии

Антонио Коста, премьер-министр Португалии, сообщил, что клубы остаются закрытыми до 31 октября. Их закрыли еще в 2020 году, в начале пандемии и не спешат открывать сейчас.

Правительство надеется, что до конца октября будет сформирован коллективный иммунитет и будет вакцинировано более 85% населения.

Для того ввели 3 этапа вакцинации.